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وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه کیفیت، مهمترین اولویت نظام تعلیم و تربیت است، از اختصاص ۳۰ همت برای بهروزرسانی فناوری مدارس، تجهیز ۵ هزار کلاس درس به امکانات نوین و نصب سامانههای خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیرضا کاظمی، امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و قدردانی از تلاشهای مسئولان استان در برگزاری مراسم استقبال و وداع با پیکر شهدای خدمت، افزود: برگزاری ۱۵ جلسه شورای آموزش و پرورش در طول یک سال، نشاندهنده توجه ویژه مسئولان خراسان رضوی به حوزه تعلیم و تربیت است و این موضوع جای قدردانی دارد.
وی با بیان اینکه دستاوردهای آموزش و پرورش حاصل تلاش یک فرد نیست، ادامه داد: موفقیتهای این حوزه نتیجه همدلی، همراهی و کار تیمی مجموعه مدیران و دستگاههای اجرایی است. مسائل آموزش و پرورش، مسائل مزمنی است که طی سالها شکل گرفتهاند و حل آنها نیز نیازمند زمان، برنامهریزی و استمرار است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فرایند تحول در برنامههای درسی گفت: یکی از مهمترین ارکان تحول، برنامه درسی است و حتی در بهترین شرایط، اجرای کامل تغییرات در ۱۲ پایه تحصیلی حدود هفت سال زمان نیاز دارد؛ زیرا بازنگری و تدوین بیش از ۹۵۰ عنوان درسی، فرایندی تخصصی و زمانبر است.
کاظمی با تأکید بر جایگاه تعلیم و تربیت در کشور افزود: مقدسترین مأموریت در آموزش و پرورش انجام میشود و دانشآموزان امانت مردم در دست ما هستند. به همین دلیل اجازه نخواهیم داد مشکلات گذشته تداوم یابد و با برنامهریزی، در مسیر رفع کاستیها حرکت خواهیم کرد.
وی با اشاره به وضعیت اعتبارات آموزش و پرورش، ادامه داد: با وجود شرایط دشوار اقتصادی کشور، آموزش و پرورش در سال گذشته از بهترین وضعیت مالی طی ۴۷ سال اخیر برخوردار بود. پرداخت بهموقع حقالتدریس معلمان و هزینههای برگزاری امتحانات، بخشی از نتایج این رویکرد بود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امروز آموزش و پرورش از یک نقشه راه مشخص برخوردار است و باید توجه داشت که کیفیت، محصول یک فرآیند مستمر است و در طول زمان شکل میگیرد، نه با اقدامات مقطعی.
کاظمی با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: این نهضت در شرایط سخت اقتصادی دولت آغاز شد و خراسان رضوی در اجرای آن از استانهای پیشرو و سرآمد کشور بوده است. همچنین عملکرد اداره کل نوسازی مدارس استان نیز در سطح کشور کمنظیر ارزیابی میشود.
وی از افتتاح چهار استخر دانشآموزی در سال گذشته خبر داد و افزود: تا پایان امسال نیز شش استخر دیگر به بهرهبرداری میرسد
وزیر آموزش و پرورش، مولدسازی را یکی از مهمترین راهکارهای تأمین منابع برای توسعه زیرساختهای آموزشی دانست و تأکید کرد: این موضوع باید در اولویت کاری مدیران استانی قرار گیرد.
کاظمی همچنین از اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع پتروشیمی برای بهروزرسانی فناوری مدارس خبر داد و گفت: در آینده نزدیک، ۵ هزار کلاس درس به تجهیزات آموزشی روز مجهز میشود. علاوه بر این، نصب سامانههای انرژی خورشیدی در ۱۲ هزار مدرسه کشور نیز در حال اجرا است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه اقدامات و سرمایهگذاریهای انجامشده در آموزش و پرورش باید در نهایت به ارتقای کیفیت آموزش منجر شود و انتظار اصلی وزارت آموزش و پرورش نیز تحقق همین هدف است.