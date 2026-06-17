پخش زنده
امروز: -
آیین سوگواری مردم افغانستان به مناسبت ماه محرم و شهادت سید و سالارشهدا حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آغاز شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ازکابل، حسینیهها و مساجد در مناطق مختلف افغانستان که میزبان عزاداران هستند، سیاه پوش شده و آیین عزاداری نیز در بسیاری از مساجد و حسینیههای افغانستان بویژه در شهرکابل از روز سه شنبه هفته جاری آغاز شد.
هرچند هنوز نمادهای عاشورایی از جمله پرچمهای سیاه، سبز و قرمز به یاد بود شهدای کربلا و قیام بزرگ ابا عبدالله الحسین (ع) در خبایانها و اماکن عمومی غرب شهر کابل نصب نشده است، اما مساجد و حسینیههای کابل، پرچمهای عاشورایی را بر افراشتهاند.
مراسم عزاداری و سوگواری به مناسبت ماه محرم در افغانستان به گونهای است که معمولا روزها مراسم سخنرانی، روضه خوانی و مرثیه خوانی انجام میشود و شبها برنامه سینه زنی در مساجد و حسینیههای شهر کابل برقرار است. مراسم عزاداری ایام محرم در افغانستان معمولا از روز هفتم اوج میگیرد و روز عاشورا به اوج خود میرسد. اهدای نذورات از جمله غذا، شربت و چای از مهمترین آداب و رسوم عزاداری ماه محرم در افغانستان است. شورای علمای شیعه افغانستان نیز در بیانیهای از مسئولان امنیتی این کشور خواسته است زمینه برگزاری باشکوه و امن مراسم محرم و عاشورا را فراهم کنند و حقوق دینی و مذهبی همه شهروندان را مورد توجه قرار دهند.
شورای علمای شیعه افغانستان همچنین از همه مردم و برگزار کنندگان مراسم عزاداری خواسته است همانند سالهای گذشته، مراسم عاشورای حسینی را با شور و شعور و بدون محدودیت برگزار کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه، از خطبا، وعاظ و روضه خوانان خواسته شده است تا جوانان را با اهداف و پیامهای حقیقی عاشورا، از جمله عدالت خواهی، مسئولیت پذیری و دفاع از ارزشهای اسلامی، با دقت و احساس مسئولیت آشنا سازند و از طرح و بیان هر نوع مطلب یا سخنی که موجب اختلاف مذهبی میشود اجتناب کنند. شورای علمای شیعه افغانستان همچنین از مسئولان دستهها و هیئتهای عزاداری خواسته است با مسئولان و نیروهای امنیتی در تأمین امنیت مراسم همکاری کامل داشته باشند تا مجالس عزاداری در فضای آرام، امن و بدون محدودیت برگزار گردد.