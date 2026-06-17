به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل تأمین اجتماعی استان گفت: با وجود مشکلات و چالش‌های متعدد تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت حقوق بیش از ۳۴ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر استان در شرایط خاص اقتصادی کشور، با تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی و متعاقب صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران در روز‌های گذشته، حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران استان بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ و با اعمال افزایش سالیانه و اجرای مرحله نهایی متناسب‌سازی (برای مشمولین) از عصر امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه در چهار روز کاری پرداخت خواهد شد.

فراتی افزود: با توجه به شرایط و اختلالات پیش‌آمده در شبکه بانکی کشور، پرداخت حقوق در چهار روز کاری (چهارشنبه، پنج شنبه، شنبه و یکشنبه) به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل، به صورت تدریجی و مستمر پرداخت خواهد شد؛ لذا از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تقاضامندیم ضمن صبوری، در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

وی همچنین در خصوص زمان پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز گفت: این موضوع در دستور کار بوده و زمان آن نیز از طریق اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اطلاع رسانی رسمی انجام خواهد شد.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان گفت: قبض حقوقی خرداد، از اول تیرماه و بدون نیاز مراجعه بازنشستگان و مستمری بگیران به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است و در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی میتوانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال کنند.

فراتی افزود: این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

وی گفت: بر اساس آمار دریافت شده تا پایان سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۲۷ هزار و ۹۱۹ نفر از شهروندان این استان بیمه شده اصلی هستند که از این تعداد ۸۹ هزار و ۵۰۶ نفر نیز بیمه شده اجباری و ۳۶ هزارو ۱۴۹ نفر بیمه شده خاص و مابقی بیمه شده توافقی هستند.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان تعداد مستمری بگیران، بازنشستگان و مقرری بگیران زیر پوشش این سازمان را بیش از ۳۴ هزار نفر عنوان کرد و افزود: با احتساب خانواده‌های بیمه شدگان ۴۱۳ هزار و ۹۹ نفر از جمعیت این استان زیر پوشش این سازمان بیمه گر هستند که شامل ۴۷ درصد جمعیت می‌شود.

فراتی گفت: در سال گذشته این سازمان ۶۷ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال معادل ۶.۷ همت را بابت تعهدات بلند مدت به بیمه شدگان و مستمری بگیران در استان پرداخت کرده است. تعهدات بلند مدت شامل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی، از کار افتادگی جزئی، مستمری بازماندگان و مزایای نقدی و غیر نقدی است.