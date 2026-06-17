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رئیس سازمان هواشناسی کشور در حاشیه امضای تفاهمنامه توسعه زیرساختهای هواشناسی استان، گفت: توسعه تجهیزات تخصصی و همچنین تقویت نیروی انسانی این حوزه، از جمله اولویتهای مهم سازمان هواشناسی در استان کرمانشاه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رئیس سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر جایگاه ویژه استان کرمانشاه در نظام پایش جوی کشور، از برنامهریزی برای توسعه ایستگاههای هواشناسی، خودکارسازی تجهیزات و بازگشت کامل رادار هواشناسی استان به مدار عملیاتی خبر داد.
دکتر سحر تاجبخش در دیدار با دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه و در حاشیه امضای تفاهمنامه توسعه زیرساختهای هواشناسی استان، اظهار کرد: استان کرمانشاه از نظر اطلاعات جوی و اقلیمی، یکی از استانهای ورودی سامانههای جوی به کشور است و از این حیث، برای سازمان هواشناسی کشور اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی افزود: ارتقای وضعیت موجود ایستگاههای هواشناسی، توسعه تجهیزات تخصصی و همچنین تقویت نیروی انسانی این حوزه، از جمله اولویتهای مهم سازمان هواشناسی در استان کرمانشاه است.
رئیس سازمان هواشناسی با قدردانی از نگاه تخصصی استاندار کرمانشاه به حوزه هواشناسی گفت: در قالب فعالیتهای مشترک، تفاهمنامهای میان سازمان هواشناسی کشور و استانداری کرمانشاه امضا شد تا بر اساس آن، ایستگاههای اندازهگیری پارامترهای جوی در سطح استان ارتقا یافته و به سمت خودکارسازی بیشتر حرکت کنند.
دکتر تاجبخش با اشاره به جزئیات این برنامه بیان کرد: تأمین تجهیزات ایستگاههای هواشناسی، بهویژه ایستگاههای بارانسنجی برای ارتقا و خودکارسازی، از طریق منابع ملی انجام خواهد شد و زیرساختهای مورد نیاز نیز با استفاده از منابع استانی تأمین میشود.
وی افزود: در حال حاضر ۹۱ ایستگاه بارانسنجی و بیش از ۲۰ ایستگاه سینوپتیک در سطح استان کرمانشاه فعال است که لازم است شرایط، زیرساختها و ابنیه این ایستگاهها بهبود یابد و در این زمینه همکاریهای مشترک میان استان و سازمان هواشناسی انجام خواهد شد.
رئیس سازمان هواشناسی، رادار هواشناسی کرمانشاه را یکی از مهمترین تجهیزات این سازمان دانست و گفت: این رادار بهویژه در فصل پاییز و همزمان با آغاز بارشها، نقش مهمی در پایش و تحلیل شرایط جوی دارد و با حمایت استاندار کرمانشاه و تأمین منابع از سوی ستاد و استان، تلاش میکنیم این تجهیز بهطور کامل به مدار عملیاتی بازگردد.
وی افزود: بهرهبرداری کامل از رادار هواشناسی کرمانشاه، نهتنها برای مردم این استان، بلکه برای سایر استانهای کشور نیز اهمیت دارد؛ زیرا دادههای این رادار به عنوان یکی از ورودیهای مهم تحلیلهای هواشناسی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی گفت: پدیدههای جوی، چه در شرق و چه در غرب کشور، بسیار متنوع است و موضوع گرد و خاک از جمله مسائل مهمی است که هم استانهای شرقی و هم استانهای غربی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس سازمان هواشناسی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری، تجهیزات مرتبط با پایش گرد و خاک نیز در سطح استان کرمانشاه تقویت شود تا امکان رصد بهتر سامانههایی که عمدتاً از مرزهای غربی وارد کشور میشوند، فراهم شود.