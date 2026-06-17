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ایثار و تصمیم شجاعانه خانواده جوان ۳۵ ساله اهل روستای حسنسو از توابع شهرستان سملقان، به ۵ بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، زنده یاد محمد علینیا، جوان ۳۵ سالهای که به دلیل ضربه مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانوادهاش به فرشته نجات ۵ بیمار نیازمند پیوند عضو تبدیل شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: زنده یاد علینیا در ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵ به دلیل ضربه به سر دچار مرگ مغزی شد و با وجود تلاشهای کادر پزشکی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد، متأسفانه مرگ مغزی وی توسط تیم متخصصان تأیید شد.
دکتر محمدرضا صفدری افزود: پس از تأیید مرگ مغزی، پیکر این مرحوم به واحد فراهمآوری اعضای بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد و با رضایت ایثارگرانه خانواده وی، اقدامات لازم برای اهدای عضو صورت گرفت.
دکتر صفدری با اعلام اینکه در روز ۲۶ خردادماه مراحل پیوند با موفقیت انجام شد، تصریح کرد: کبد، کلیهها و قرنیههای این جوان نیکوکار به ۵ بیمار نیازمند اهدا شد و به آنها جانی تازه بخشید.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ضمن ابراز همدردی با خانواده این مرحوم، از این اقدام بزرگ و تصمیم شجاعانه آنان قدردانی کرد.
دکتر صفدری همچنین از تلاشهای تیم شناسایی و پیوند اعضای دانشگاه و کادر درمانی بیمارستانهای امام علی (ع) بجنورد و منتصریه مشهد که در این فرآیند حیاتی نقشآفرینی کردند، تشکر کرد.