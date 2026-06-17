شاخص کیفیت هوای مشهد امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد، با ثبت عدد ۷۸ در شرایط زرد و قابل قبول قرار گرفت.

هوای قابل قبول مشهد در ۲۷ خرداد ماه

هوای قابل قبول مشهد در ۲۷ خرداد ماه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بنا به گزارش مرکز پایش آلایندگی هوای شهرداری مشهد ، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در منطقه وحدت در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق ساختمان، نخریسی، ویلا، سجاد، رسالت، الهیه و آوینی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای مناطق صدف، طرق، تقی آباد، هفت حوض، سرافرازان و مفتح نیز در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.