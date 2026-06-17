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در آیینی بهرهبرداری از طرحهای سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان گفت: در نود و هشتمین ویژهبرنامه به احترام مردم اصفهان که با محوریت بهرهبرداری از طرحهای سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان برگزار شد طرحای معراج شهدا و ساختمان مدیریت بحران، ماشینآلات جدید مدیریت بحران، نیروگاه دانشبنیان برقآبی ۱۲ کیلو واتی و نیروگاه جدید خورشیدی ۸۰ کیلوواتی امروز به بهره برداری رسیدند.
ابراهیم حسینی با اشاره به مأموریتهای سازمان آرامستانها در شرایط بحرانی افزود: مهمترین دستاورد این حوزه را راهاندازی معراجالشهدا عنوان کرد و گفت: این مجموعه که سالها جای خالی آن در اصفهان احساس میشد، با همکاری دستگاههای مختلف از جمله پزشکی قانونی، بنیاد شهید، یگانهای نظامی و انتظامی، ثبت احوال و سایر نهادهای مرتبط به بهرهبرداری رسید.
وی گفت: معراج الشهدا با امکانات کامل شامل سردخانه، اتاق تشییع، اتاق تغسیل و فضاهای مناسب برای حضور خانوادههای شهدا، ظرفیت جدیدی را به شهر اصفهان اضافه کرده است.
وی همچنین از احداث «حسینیه شهدا» به عنوان یکی دیگر از پروژههای مهم سازمان یاد کرد و افزود: این مجموعه که محل برگزاری آیین وداع خانوادههای شهدا با عزیزانشان است، در جوار یادمان شهدای گمنام و افتخارات دفاع مقدس در قطعه ۲۲ آرامستان باغ رضوان قرار دارد
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان در ادامه از تجهیز این سازمان به خودرو و امکانات تخصصی جدید خبر داد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات، راهاندازی خودروی ویژهای با عنوان طهورا است که امکان انجام عملیات تغسیل متوفیان را در محلهای مورد نیاز و خارج از آرامستان فراهم میکند.
حسینی از افتتاح نیروگاه برقآبی ۱۲ کیلوواتی در باغ رضوان نیز خبر داد و افزود: پس از ساخت مخزن ۵۵ هزار مترمکعبی ذخیره آب، با همکاری شرکتهای دانشبنیان امکان تولید برق از خروجی آب مورد استفاده در آبیاری فضای سبز فراهم شد.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان همچنین از بهرهبرداری از مرحله جدید نیروگاه خورشیدی این سازمان خبر داد و گفت: پیش از این، ظرفیت تولید برق خورشیدی سازمان ۵۵۰ کیلووات بود که با افتتاح نیروگاه جدید ۸۰ کیلوواتی، این ظرفیت به ۶۳۰ کیلووات افزایش یافته است.