به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران افزود: صنعت فضایی در کشور توزیع شده و توسعه یافته است و بسیاری از زیرساخت‌های ما در "معرض" نبوده است که با آسیب دیدن آنها، فعالیت‌ها متوقف شود و بسیاری نیز با تدابیر صورت‌گرفته حفظ شده‌اند.



وی اضافه کرد : گرچه آسیب‌هایی ناشی از حملات به برخی بخش‌ها وارد شده است، اما فعالیت‌های فضایی در کشور در حال پیگیری و انجام است.

سالاریه ادامه داد: صنعت فضایی کشور به‌صورت پراکنده و توزیع‌شده است. شرکت‌های متعددی داریم که در حال کار هستند. برخی ساختمان‌ها آسیب دیده‌اند، اما اینها همه صنعت و ظرفیت ما نیستند. دانش و فناوری در کشور بومی و در دست متخصصان این صنعت است که با انگیزه بیشتری درصدد جبران مافات‌اند و راهکاری‌های توسعه سریع‌تر را در حال دنبال کردن هستند.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: ارتباطات و دریافت داده و تصاویر از ماهواره‌های ملی و بومی در حال انجام و خدمات در زمینه ارتباطی با ماهواره‌های‌مان به‌طور کامل برقرار است و سرویس ارائه می‌شود، در ایام جنگ نیز این خدمات در کشور ارایه می‌شد.

سالاریه اضافه کرد: ما در جریان جنگ مورد حمله قرار گرفتیم، اما طبیعتاً آمادگی لازم را داشتیم تا جایگزینی انجام دهیم و از سایت‌های دیگر استفاده کنیم. صنعت فضایی ما در کشور توزیع یافته است و یک نقطه خاص نیست که اگر آن نقطه مورد هدف قرار گیرد، کل صنعت متوقف شود.



معاون وزیر اطلاعات اضافه کرد: برخی تصور می‌کردند که صنعت فضایی آسیب خورده است و حتی نوعی حس ناامیدی ایجاد شده بود، اما واقعیت این‌گونه نیست. شرکت‌های متعددی در حوزه فضایی در حال فعالیت هستند و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی متعددی در این حوزه کار می‌کنند، با آسیب دیدن تعدادی ساختمان یا برخی زیرساختها، صنعت فضایی ایران از بین نمی‌رود.

رئیس سازمان فضایی ایران تأکید کرد: این صنعت کاملاً توزیع‌یافته، گسترده و مبتنی بر دانش بومی است، البته برخی تجهیزات و ساختمان‌ها آسیب دیده‌اند، اما به‌هرحال در شرایط جنگی باید برای هر شرایطی آماده باشیم.