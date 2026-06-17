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وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفت: کشورها، چه بزرگ و چه کوچک، چه قوی و چه ضعیف، چه توسعهیافته و چه در حال توسعه، اعضای برابر جامعه بینالمللی هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما وانگ یی وزیر امور خارجه چین با درخواست برای شنیده شدن صداهای بیشتر از کشورهای جنوب جهان، گفت: «کشورها، چه بزرگ و چه کوچک، چه قوی و چه ضعیف، چه توسعهیافته و چه در حال توسعه، اعضای برابر جامعه بینالمللی هستند.
وزیر خارجه چین با اشاره به بحرانهای جهانی موجود تصریح کرد بازارهای نوظهور از نمایندگی ناکافی در سازمان ملل متحد رنج میبرند و اقتدار آن به طور فزایندهای با تشدید اختلافات سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان به چالش کشیده میشود.
وی از امادگی پکن برای همکاری با سایر کشورها برای تقویت و تجدید حیات سازمان ملل متحد خبر داد و گفت: چین پیشنهادهایی را برای اطمینان از عادلانهتر و منصفانهتر شدن حکومت جهانی ارائه میدهد.