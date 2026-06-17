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اتحاد و یکپارچگی ملت ایران بویژه در آبادان و خرمشهر در برابر دشمنان، صد و نه شب است که در سنگر خیابانها نمود پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اتحادی حماسی که رمز اصلی پیروزی این مردم در همه میدانها بوده و هست.
اکنون این ایستادگی، با فرا رسیدن ماه محرم در آبادان و خرمشهر رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته، امسال در دیار مقاومت، تلفیق شور حسینی و شعور انقلابی جلوهای تماشایی، یافته است.
صدای سنج و دمام در این شبها در آبادان و خرمشهر، تنها نوای سوگواری نیست، بلکه فریاد استمرار همان اتحاد یکصد و نه شبه ای است که مکتب مقاومت را به فرهنگ عاشورا گره میزند.