اتحاد و یکپارچگی ملت ایران بویژه در آبادان و خرمشهر در برابر دشمنان، صد و نه شب است که در سنگر خیابان‌ها نمود پیدا کرده است.

جلوه ای از مقاومت، صدو نهمین شب حضور حماسی آبادانی ها و خرمشهری در میدان خیابان

جلوه ای از مقاومت، صدو نهمین شب حضور حماسی آبادانی ها و خرمشهری در میدان خیابان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اتحادی حماسی که رمز اصلی پیروزی این مردم در همه میدان‌ها بوده و هست.

اکنون این ایستادگی، با فرا رسیدن ماه محرم در آبادان و خرمشهر رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته، امسال در دیار مقاومت، تلفیق شور حسینی و شعور انقلابی جلوه‌ای تماشایی، یافته است.

صدای سنج و دمام در این شب‌ها در آبادان و خرمشهر، تنها نوای سوگواری نیست، بلکه فریاد استمرار همان اتحاد یکصد و نه شبه ای است که مکتب مقاومت را به فرهنگ عاشورا گره می‌زند.