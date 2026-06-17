وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف نهادینه‌سازی رفتار حرفه‌ای و اخلاقی، ارتقای فرهنگ سازمانی، تقویت سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی، دستورالعمل جامع رفتار حرفه‌ای و اخلاقی را تدوین و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کرده است.

به گزارش خبرگزای صداوسیما، مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم، در اولین جلسه شورای راهبری وزارت عتف در سال ۱۴۰۵ با تشریح ضرورت تدوین این سند گفت: با توجه به نقش محوری وزارت علوم در سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت بر نظام دانشگاهی کشور و مسئولیت آن در تربیت سرمایه انسانی، تولید دانش و توسعه علم و فناوری، ایجاد یک چارچوب منسجم، قابل اجرا و متناسب با اقتضائات آموزش عالی، استقلال دانشگاهی، آزادی علمی و تعاملات بین‌المللی ضروری بود.

مهندس دلفانی گفت: این دستورالعمل با هدف ساماندهی رفتار حرفه‌ای در سطوح مختلف سازمانی، ارتقای سلامت اداری و شفافیت، پیشگیری از فساد اداری، تقویت پاسخگویی، بهبود حکمرانی و افزایش اعتماد جامعه دانشگاهیان و ذی‌نفعان تدوین شده و مبنای آن تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری کشور و اجرای برنامه دوم توسعه فرهنگ سازمانی و ارتقای اخلاق حرفه‌ای است.

دلفانی افزود: فرآیند تدوین این سند، ابتدا دستگاه‌های اجرایی شناسایی، سپس مشاغل اختصاصی و سطوح سازمانی احصا و دسته‌بندی و در ادامه کارگروه رفتار حرفه‌ای و اخلاقی تشکیل شده و اصول مربوط به هر شغل تدوین شده است. در این دستورالعمل، سطوح سازمانی وزارت علوم در سه سطح کلان، میانی و عملیاتی تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای که در سطح کلان، مقامات ارشد و تصمیم‌گیران اصلی مانند وزیر، معاونان وزیر، روسای دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مسئول سیاست‌گذاری و راهبری نظام آموزش عالی هستند،

وی گفت: در سطح میانی مدیران حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و مراکز ستادی وظیفه مدیریت و نظارت اجرایی را بر عهده دارند و در سطح عملیاتی، کارشناسان و کارکنان اداری، فنی و تخصصی مسئول اجرای مستقیم امور هستند. همچنین برای مشاغل اختصاصی وزارتخانه از جمله کارشناس آموزش عالی، پژوهشی، فناوری، نظارت و ارزیابی، تضمین کیفیت، همکاری‌های بین‌المللی و امور فرهنگی، اصول رفتاری ویژه‌ای متناسب با مأموریت هر شغل پیش‌بینی شده است.

دلفانی افزود: در سطح کلان، تأکید بر پرهیز از مداخله‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های علمی، حفظ استقلال دانشگاه‌ها و هزینه‌کرد هدفمند بودجه‌های دولتی در مسیر ایجاد رشته‌ها و دانشگاه‌های اثرگذار است؛ در سطح میانی، برخورد یکسان با همه دانشگاه‌ها و مؤسسات، پرهیز از تصمیم‌های سلیقه‌ای قوانین و رعایت عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و در سطح عملیاتی نیز رعایت حقوق مادی و معنوی اساتید، دانشجویان و کارکنان و توجه به آثار تصمیمات بر زندگی افراد از اصول اصلی محسوب می‌شود.

همچنین برای اجرای مؤثر این دستورالعمل، مجموعه‌ای از الزامات آموزشی پیش‌بینی شده که شامل دوره‌های پایه در موضوعاتی مانند اصول رفتار سازمانی، پاسخگویی شفافیت، تعارض منافع، محرمانگی اطلاعات علمی و اداری، کرامت انسانی و تکریم ارباب‌رجوع و نیز دوره‌های تخصصی متناسب با هر شغل، از جمله اخلاق پژوهش و اخلاق آموزش است. گذراندن این دوره‌ها برای نیرو‌های تازه‌استخدام، افراد در حال انتقال یا مأموریت، متقاضیان انتصاب به پست‌های مدیریتی و همچنین نیرو‌های مشمول تبدیل وضعیت الزامی خواهد بود.

از دیگر محور‌های این دستورالعمل می‌توان به گنجاندن اخلاق حرفه‌ای در نظام ارزیابی عملکرد، اطلاع‌رسانی مناسب به ارباب‌رجوع و ذی‌نفعان از طریق بروشور‌ها و تابلو‌های اطلاع‌رسانی، انتشار منشور اخلاقی، تشکیل کمیته‌های دائمی اخلاق حرفه‌ای، درجه‌بندی تخلفات و مجازات‌ها، پیوند دادن الزامات اخلاقی با فرآیند‌های منابع انسانی و همچنین ایجاد سازوکار‌های نظارت و ارزیابی از جمله سامانه گزارش تخلفات اخلاقی و پایش سامانه رضایت‌سنجی کارکنان اشاره کرد.

مهندس دلفانی در پایان تأکید کرد: این دستورالعمل پس از نهایی شدن، به‌عنوان یک سند لازم‌الاجرا در مجموعه وزارت علوم مبنای عمل خواهد بود و همه کارکنان و مدیران باید در اجرای آن، هم در حوزه آموزش‌های مورد نیاز و هم در رعایت الزامات اخلاق حرفه‌ای، التزام کامل داشته باشند.