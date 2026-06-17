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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد : در سه سال گذشته بیش از ۴۲۰ روستا از آب پایدار و خدمات بهداشتی بهرهمند شدهاند و برنامهریزی برای تکمیل و بهرهبرداری از ۱۵۰ تا ۲۰۰ روستای دیگر تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رضا داوودی، در نشست تسریع در پروژههای آبرسانی استان که با حضور استاندار کرمانشاه و دبیر قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی برگزار شد، با اشاره به اجرای طرحهای گسترده ساماندهی تنش آبی در روستاهای کشور و بهویژه استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس برنامههای تعریفشده، دو قرارداد آبرسانی برای ۸۶۰ روستای استان در دستور کار قرار گرفت که طی سه سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۴۲۰ روستا در سطح استان ساماندهی شده و از آب پایدار و خدمات بهداشتی بهرهمند شدهاند و این طرحها به مردم روستاها خدمات قابل توجهی ارائه کرده است.
داوودی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ روستای دیگر نیز در حال حاضر در دست اجرا قرار دارند، تصریح کرد: این پروژهها از پیشرفت مناسبی برخوردار هستند و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ روستا دیگر نیز به مرحله بهرهبرداری برسند.
مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه ادامه داد: هدفگذاری شده است تا پایان سال ۱۴۰۶ تمامی روستاهای باقیمانده این طرح با تأمین اعتبارات لازم، ساماندهی شده و پروژهها به طور کامل به سرانجام برسند.
وی تأکید کرد: با اجرای این طرحها، استان کرمانشاه در حوزه آبرسانی روستایی در وضعیت پایدار و مطلوبی قرار خواهد گرفت و تنش آبی در سطح روستاها به شکل قابل توجهی کنترل میشود.
داوودی در پایان با اشاره به روند اجرای قراردادهای آبرسانی گفت: مجموع پروژهها در قالب دو قرارداد اصلی از حدود سه سال گذشته آغاز شده و با همراهی مجموعه مدیریتی استان و حمایت استاندار، روند اجرای طرحها با شتاب مناسبی در حال پیشرفت است.