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همزمان با آغاز ماه محرم، فضای معنوی و حزنآلود در شهرستانهای استان کرمان حاکم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکزکرمان ،در راور و سیرجان، از نخستین روزهای این ماه، پرچمهای سیاه بر سردر منازل، مساجد و هیئتهای مذهبی برافراشته شده و خیابانها در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سیاهپوش شدهاند.
در شهرستان راور، هیئتهای مذهبی با برپایی مراسم سینهزنی و زنجیرزنی، یاد و نام شهدای کربلا را زنده نگه داشته و برنامههای عزاداری بهصورت منظم در محلات مختلف در حال برگزاری است.
در سیرجان نیز مردم ولایتمدار این شهرستان با حضور گسترده در هیئتها و تکایا، جلوهای از عشق و ارادت به اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشتهاند. فضای شهر با نصب پرچمها و بیرقهای عزا و پخش نوحههای محلی، حال و هوایی کاملاً حسینی پیدا کرده است.