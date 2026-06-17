به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکزکرمان ،در راور و سیرجان، از نخستین روز‌های این ماه، پرچم‌های سیاه بر سردر منازل، مساجد و هیئت‌های مذهبی برافراشته شده و خیابان‌ها در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سیاه‌پوش شده‌اند.

در شهرستان راور، هیئت‌های مذهبی با برپایی مراسم سینه‌زنی و زنجیرزنی، یاد و نام شهدای کربلا را زنده نگه داشته و برنامه‌های عزاداری به‌صورت منظم در محلات مختلف در حال برگزاری است.

در سیرجان نیز مردم ولایتمدار این شهرستان با حضور گسترده در هیئت‌ها و تکایا، جلوه‌ای از عشق و ارادت به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشته‌اند. فضای شهر با نصب پرچم‌ها و بیرق‌های عزا و پخش نوحه‌های محلی، حال و هوایی کاملاً حسینی پیدا کرده است.