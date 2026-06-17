پاکستان و چین بر ضرورت اجرای کامل تفاهمات به دست آمده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تاکید کرده و آن را گامی مهم برای حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای دانستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما پاکستان و چین بر ضرورت اجرای کامل تفاهمات به دست آمده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تاکید کرده و آن را گامی مهم برای حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای دانستند.

به نقل از وب گاه خبری «رادیو پاکستان»، این موضوع در گفتگوی تلفنی میان «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین مطرح شد. طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه، درباره روند اجرای توافقات حاصل شده میان تهران و واشنگتن تبادل نظر کردند.

اسحاق دار در این گفت‌و‌گو از حمایت مستمر چین از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای تسهیل گفت‌و‌گو میان ایران و آمریکا قدردانی کرد. وی همچنین نقش سازنده پکن در کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه را ستود و بر اهمیت همکاری کشور‌های منطقه برای تداوم روند دیپلماسی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه پاکستان اظهار داشت: گفت‌و‌گو و تعامل سیاسی بهترین راه برای حل اختلافات و کاهش تنش‌ها است و اجرای توافقات اخیر می‌تواند به تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک کند.

وانگ یی وزیر امور خارجه چین نیز از نقش فعال و ابتکارات دیپلماتیک پاکستان در نزدیک کردن دیدگاه‌های تهران و واشنگتن تمجید کرد. وی تلاش‌های میانجی گرانه اسلام‌آباد را در ایجاد شرایط مناسب برای تداوم تعامل میان ایران و آمریکا مؤثر دانست و از رویکرد پاکستان در حمایت از راه‌حل‌های سیاسی استقبال کرد.

دو طرف در پایان بر ضرورت اجرای کامل تفاهمات حاصل شده میان ایران و آمریکا تأکید کرده و ابراز امیدواری کردند که این روند زمینه ساز کاهش تنش ها، تقویت اعتماد متقابل و تحکیم صلح و ثبات در منطقه شود.