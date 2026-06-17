به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در جای‌جای استان، مراسم سوگواری برپا شده و دل‌ها بار دیگر در سوگ کربلا و یاد حماسه و آزادگی امام حسین (ع) می‌تپد.

به گفته حجت الاسلام افتخاری مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد هزار و ۳۰۰ هیئت مذهبی و خانگی برای برگزاری آیین‌های محرم ۱۴۰۵ در استان برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند.

محرم در کهگیلویه و بویراحمد، تنها موسم سوگواری نیست، بلکه نمایش وحدت، همدلی و دلبستگی مردمانی است که عشق به امام حسین (ع) را در تار و پود فرهنگ خود جای داده‌اند و با حضور پرشور در آیین‌های عزاداری، پیام آزادگی و ظلم‌ستیزی عاشورا را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.