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در دومین شب از ماه محرم، مردم استان کهگیلویه و بویراحمد با حضوری پرشور و گسترده در مراسم سوگواری شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در جایجای استان، مراسم سوگواری برپا شده و دلها بار دیگر در سوگ کربلا و یاد حماسه و آزادگی امام حسین (ع) میتپد.
به گفته حجت الاسلام افتخاری مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد هزار و ۳۰۰ هیئت مذهبی و خانگی برای برگزاری آیینهای محرم ۱۴۰۵ در استان برنامه ریزیهای لازم را انجام دادهاند.
محرم در کهگیلویه و بویراحمد، تنها موسم سوگواری نیست، بلکه نمایش وحدت، همدلی و دلبستگی مردمانی است که عشق به امام حسین (ع) را در تار و پود فرهنگ خود جای دادهاند و با حضور پرشور در آیینهای عزاداری، پیام آزادگی و ظلمستیزی عاشورا را به نسلهای آینده منتقل میکنند.