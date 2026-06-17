سه سرمربی زیر تیغ انضباطی FIVB؛ محرومیت، جریمه و اخطار در والیبال لیگ ملت‌ها

سه سرمربی زیر تیغ انضباطی FIVB؛ محرومیت، جریمه و اخطار در والیبال لیگ ملت‌ها



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این کمیته تشخیص داد که ویتال هینن (Vital Heynen) سرمربی تیم ملی مردان چین با استفاده از الفاظ توهین‌آمیز در مصاحبه پس از دیدار تیم‌های چین و اسلوونی در ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶، ماده ۸.۳ مقررات انضباطی FIVB را نقض کرده است و برای او اخطار رسمی صادر شده و به او هشدار داده شده که در تمامی مسابقات تحت نظر FIVB همواره از چارچوب مقررات این فدراسیون تبعیت کند.

همچنین این کمیته تشخیص داد که جووانی گوئیدتی (Giovanni Guidetti) سرمربی تیم ملی والیبال زنان کانادا به دلیل واکنش خود نسبت به یک تصمیم داوری در جریان دیدار کانادا و ژاپن در ۷ ژوئن ۲۰۲۶، ماده ۸.۳ مقررات انضباطی FIVB را نقض کرده است و برای گوئیدتی جریمه‌ای معادل ۱۵۰۰ فرانک سوئیس در نظر گرفت.

در سومین پرونده، کمیته اعلام کرد، ژوزه روبرتو گیمارش (José Roberto Guimarães) سرمربی تیم ملی زنان برزیل نیز با سوءرفتار نسبت به یکی از اعضای جامعه جهانی والیبال، ماده ۸.۳ مقررات انضباطی FIVB را نقض کرده است و برای این مربی یک جلسه محرومیت در نظر گرفته شده که در بازی رسمی بعدی تیم ملی زنان برزیل در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد.

همچنین برای گوئیدتی و گیمارش اخطار رسمی صادر شده تا در تمام مسابقات تحت نظر FIVB از مقررات این فدراسیون تبعیت کنند. هرگونه تخلف بعدی می‌تواند منجر به مجازات‌های انضباطی بیشتری شود. هر سه رأی صادر شده قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیستند.

با توجه به اینکه تخلفات در جریان مسابقات رخ داده‌اند، روند رسیدگی به این پرونده‌ها به‌صورت فوری و تسریع‌شده انجام شد. کمیته فرعی پنل انضباطی FIVB این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت اجرا نشدن مجازات فرد محکوم، پرونده را دوباره بررسی کند.

فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) بر حفظ احترام، بازی جوانمردانه و سلامت رقابت‌ها در جامعه جهانی والیبال تأکید دارد و اعلام کرده به همکاری با تمام فدراسیون‌های ملی ادامه خواهد داد تا این ارزش‌ها در سراسر خانواده والیبال حفظ شوند.