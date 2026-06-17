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مجموعهای از طرحهای عمرانی و خدماتی در پایانه مرزی شلمچه با زمانبندی فشرده در حال اجراست تا این مرز برای میزبانی از زائران آماده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: مجموعهای از طرحهای عمرانی و خدماتی در پایانه مرزی شلمچه با زمانبندی فشرده در حال اجراست تا این مرز برای میزبانی از زائران آماده شود.
یزدان خسروی در جلسه کمیته زیرساخت اربعین حسینی (ع) استان که با حضور معاون عمرانی استاندار خوزستان در سالن جلسات پایانه مرزی شلمچه برگزار شد، اظهار کرد: با برنامهریزی انجام شده، همزمان با برخی اقدامات تکمیلی در سالنهای پایانه، سقفها و بخشهای آسیبدیده ناشی از جنگ سالن خروج از کشور پایانه مرزی شلمچه در حال تعمیر است تا روند آمادهسازی با سرعت بیشتری پیش برود.
وی با اشاره به فشردگی برنامه زمانبندی طرحها افزود: کارها بهصورت دقیق برنامهریزی شده و تلاش میکنیم با مدیریت زمان، سالنهای پایانه را پیش از آغاز موج اصلی تردد زائران آماده بهرهبرداری کنیم.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان خاطر نشان کرد: با اخذ مجوزهای لازم، ساخت یک نمازخانه در محدوده نزدیک به نقطه صفر مرزی در دستورکار قرار گرفته تا زائران پس از عبور از دروازه های گذرنامه نیز امکان اقامه نماز داشته باشند.
خسروی از ایجاد مسیر راهروی مجزا برای زائران دارای بار همراه نیز خبر داد و گفت: این مسیر از نقطه صفر مرزی تا درب مشترک پایانه و منطقه آزاد پیشبینی شده تا از ورود این افراد به سالن اصلی جلوگیری و ازدحام در سالنها کاهش یابد.
وی در ادامه به طرح ایمنسازی محور منتهی به مرز شلمچه اشاره کرد و افزود: برای اجرای طرح جداسازی مسیرها در محدودهای حدود شش کیلومتر به حدود هزار و ۵۰۰ قطعه جداکننده نیاز است که با توجه به محدودیت ظرفیت تولید، تأمین آن نیازمند برنامهریزی و تأمین اعتبار است.
خسروی در پایان با تأکید بر بسیج امکانات و همکاری دستگاههای اجرایی گفت: تلاش ما این است که با استفاده از همه ظرفیتها، زیرساختهای مرز شلمچه تا پیش از آغاز موج اصلی سفرهای اربعین در شرایط مناسب برای خدماترسانی به زائران قرار گیرد.