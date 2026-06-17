مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد جنوب فارس از اجرای طرح‌های حمایتی در حوزه ورزش، آموزش و مهارت‌آموزی برای اعضای کانون‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدابراهیم اخوت گفت این برنامه‌ها در قالب طرح «مسجد کانون نشاط» و با هدف ارتقای توانمندی‌های نوجوانان و جوانان مسجدی در فصل تابستان اجرا می‌شود.

خدمات ویژه شامل:

ورزش‌های تیمی: ۲۰ درصد تخفیف برای استفاده از سالن ورزشی شهید تسلیم در مجموعه ورزشی دانش‌یار

ورزش‌های آبی: تخفیف ویژه برای استفاده از استخر سرپوشیده عطایی (صبح‌های جمعه)

بدنسازی: ۲۵ درصد تخفیف در باشگاه بدنسازی انرژی ۲

مهارت‌های رایانه: ۵۰ درصد تخفیف در دوره‌های تخصصی رایانه آموزشگاه خوارزمی لارستان با ارائه مدارک معتبر بین‌المللی

اخوت تأکید کرد این طرح‌ها با همکاری بخش خصوصی و مجموعه‌های آموزشی و ورزشی منطقه اجرا می‌شود.