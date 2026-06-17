با آغاز فصل سفر و مساعد شدن هوا، شهرستان مریوان واقع در استان کردستان، به‌ویژه دریاچه زریبار، شاهد حضور پرشمار گردشگران از سراسر کشور است.

مریوان نگین زاگرس، مقصد دل‌های مشتاق طبیعت و فرهنگ

مریوان نگین زاگرس، مقصد دل‌های مشتاق طبیعت و فرهنگ

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با فرا رسیدن فصل بهار و تابستان، و مساعد شدن شرایط آب و هوایی، سیل گردشگران داخلی به سوی این دیار زیبا روانه شده است.

دریاچهٔ شگفت‌انگیز زریبار، که با وسعت چشمگیر و جزایر کوچک خود، چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند، در کانون توجه مسافران قرار گرفته است.

قایق‌سواری بر فراز آب‌های آرام زریبار، عکاسی در دل طبیعت بکر اطراف دریاچه، و بازدید از جزایر آن، از جمله فعالیت‌های اصلی گردشگران در این منطقه محسوب می‌شود.

همچنین، بازدید از بازارهای محلی مریوان و آشنایی با صنایع دستی متنوع این منطقه، از جمله گیوه‌بافی و اورامان‌دوزی، بخش دیگری از تجربهٔ سفر به این شهرستان را تشکیل می‌دهد.

حضور پرشور گردشگران در مریوان، علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، فرصتی مغتنم برای معرفی فرهنگ غنی کُردی و نمایش روح مهمان‌نوازی مردمان این دیار است. امید است با مدیریت صحیح و همکاری همه‌جانبه، این موج گردشگری، به توسعهٔ پایدار منطقه و حفظ میراث طبیعی و فرهنگی مریوان، یاری رساند.