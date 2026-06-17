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با آغاز فصل سفر و مساعد شدن هوا، شهرستان مریوان واقع در استان کردستان، بهویژه دریاچه زریبار، شاهد حضور پرشمار گردشگران از سراسر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با فرا رسیدن فصل بهار و تابستان، و مساعد شدن شرایط آب و هوایی، سیل گردشگران داخلی به سوی این دیار زیبا روانه شده است.
دریاچهٔ شگفتانگیز زریبار، که با وسعت چشمگیر و جزایر کوچک خود، چشم هر بینندهای را خیره میکند، در کانون توجه مسافران قرار گرفته است.
قایقسواری بر فراز آبهای آرام زریبار، عکاسی در دل طبیعت بکر اطراف دریاچه، و بازدید از جزایر آن، از جمله فعالیتهای اصلی گردشگران در این منطقه محسوب میشود.
همچنین، بازدید از بازارهای محلی مریوان و آشنایی با صنایع دستی متنوع این منطقه، از جمله گیوهبافی و اوراماندوزی، بخش دیگری از تجربهٔ سفر به این شهرستان را تشکیل میدهد.
حضور پرشور گردشگران در مریوان، علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، فرصتی مغتنم برای معرفی فرهنگ غنی کُردی و نمایش روح مهماننوازی مردمان این دیار است. امید است با مدیریت صحیح و همکاری همهجانبه، این موج گردشگری، به توسعهٔ پایدار منطقه و حفظ میراث طبیعی و فرهنگی مریوان، یاری رساند.