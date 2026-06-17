معاون آموزشی جهاددانشگاهی، با تأکید بر توسعه آموزش‌های کیفی و مسئله‌محور، بر تقویت همکاری‌های آموزشی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی و تداوم نوآوری در روش‌های آموزشی برای پاسخگویی مؤثرتر به نیاز‌های جامعه و نظام سلامت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزای صداوسیما، در راستای رصد و ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و انطباق برنامه‌های واحد‌های مختلف با راهبرد‌های کلان جهاددانشگاهی، دکتر مهدی باصولی معاون آموزشی این نهاد به همراه جمعی از مدیران این حوزه از سازمان جهاددانشگاهی تهران و واحد علوم پزشکی شهیدبهشتی بازدید کرد.

ضرورت هم‌افزایی جهاددانشگاهی و وزارت بهداشت برای ارتقای آموزش‌های علوم پزشکی

معاون آموزشی جهاددانشگاهی در بازدید از مرکز آموزش جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی، با تأکید بر ضرورت توسعه آموزش‌های مبتنی بر نیاز‌های نظام سلامت، این مرکز را بازوی توسعه و اجرایی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی دانست و بر تقویت همکاری‌ها، ارتقای کیفیت آموزش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی این مجموعه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه نگاه جهاددانشگاهی به آموزش پزشکی، حرکت به سمت آموزش‌های مبتنی بر نیاز‌های نظام سلامت و تقویت رویکرد‌های مسئله‌محور در برنامه‌های آموزشی است، بر ضرورت هم‌افزایی میان جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت بهداشت در راستای توسعه همکاری‌های مشترک به عنوان عاملی مهم در ارتقای کیفیت آموزش‌های علوم پزشکی، تاکید کرد.

باصولی همچنین بر نگاه ویژه به اساتید و فراگیران به‌عنوان دو رکن اصلی نظام آموزش پزشکی تأکید کرد. ارتقای کیفیت آموزش، بهبود تجربه یادگیری فراگیران و توانمندسازی اساتید از طریق به‌کارگیری روش‌های نوین آموزشی و به‌روزسازی محتوا‌های درسی، از محور‌های مهم مورد توجه وی بود. در این راستا، تقویت زیرساخت‌های آموزشی و به‌روزرسانی تجهیزات و ایجاد بستر‌های مناسب برای تعامل مؤثرتر میان استاد و فراگیر، به‌منظور افزایش اثربخشی دوره‌های آموزشی و ارتقای سطح کیفی خدمات آموزشی از سوی معاون آموزشی جهاددانشگاهی، مورد تأکید قرار گرفت.

وی در این بازدید، ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه آموزش جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، این مجموعه را به‌عنوان بازوی توسعه و اجرایی ستاد، معرفی و بر تقویت همکاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها که زمینه‌ساز تحقق هرچه بهتر اهداف، اجرای اثربخش برنامه‌ها و توسعه فعالیت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی است، تأکید کرد.

تأکید بر نوآوری و ارتقای کیفیت آموزش در سازمان جهاددانشگاهی تهران

معاون آموزشی جهاددانشگاهی همچنین در بازدید از سازمان جهاددانشگاهی تهران، ضمن بررسی برنامه‌ها و زیرساخت‌های آموزشی این سازمان، بر ضرورت تداوم نوآوری در روش‌های آموزشی، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت تعاملات میان واحد‌های آموزشی برای دستیابی به استاندارد‌های برتر آموزشی تأکید کرد.

وی در جریان این بازدید ضمن بررسی برنامه‌ها، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آموزشی سازمان، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های این حوزه قرار گرفت و با مدیران و اعضای معاونت آموزشی به گفت‌و‌گو پرداخت.

در این بازدید، موضوعاتی همچون کیفیت ارائه خدمات آموزشی، چالش‌های موجود در مسیر اجرای برنامه‌ها و همچنین ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش‌رو برای ارتقای سطح کیفی آموزش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از این بازدید، ارزیابی عملکرد آموزشی، شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های بهبود و نیز ایجاد هماهنگی بیشتر میان برنامه‌های آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران و سیاست‌های کلان معاونت آموزشی جهاددانشگاهی عنوان شد.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران، بر ضرورت تداوم نوآوری در روش‌های آموزشی، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت تعاملات میان سازمان تهران و دفتر مرکزی برای دستیابی به استاندارد‌های برتر آموزشی تأکید کرد.