همزمان با هفته جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با حضور در حرم مطهر امام خمینی (ره) با آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این مراسم سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی ، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس ، معاونین ویز جهادکشاورزی، اعضای کانون های اینارگران، جهادگران، و بازنشستگان جهاد کشاورزی نیز حضور دارند.



شرکت‌کنندگان در این آئین معنوی ضمن نثار تاج گل، قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی، با آرمان‌های والای امام راحل، شهدا و رهبر فرزانه انقلاب تجدید پیمان کردند.



این مراسم به پاسداشت صدور فرمان تشکیل جهادسازندگی در حال برگزاری است.



جهاد سازندگی نهادی انقلابی است که در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) برای رسیدگی به مناطق محروم و دور افتاده ایران تاسیس شد.