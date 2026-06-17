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مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: مجموع درآمدهای مالیاتی استان اردبیل در سال گذشته به ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید این مبلغ علاوه بر مبالغ واریزی به خزانهداری کل کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل داریوش سرخانیمقدم در نشست خبری با اصحاب رسانه از اعمال مشوقهای جدید مالیاتی برای مودیان و افزایش سهم استان از محل عوارض و مالیات خبر داد و اظهار کرد: مودیانی که تا پایان خردادماه نسبت به پرداخت مالیات ابرازی دوره چهارم سال ۱۴۰۴ (فصل زمستان) اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم موضوع مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده برخوردار خواهند شد و مهلت بهرهمندی از این تسهیلات تا ۳۱ خردادماه جاری تعیین شده است.
وی افزود: در سال گذشته برای بیش از ۲۵۰ مودی، استرداد مالیاتی انجام شده و بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان بهحساب آنان واریز شده است و همچنین در سال جاری تاکنون بیش از ۸۰ میلیارد تومان به ۵۰ مودی مسترد شده است.
سرخانیمقدم از اجرای طرح بخشودگی جرایم مالیاتی خبر داد و عنوان کرد: مودیانی که تا ۲۵ تیرماه تمامی بدهیهای مالیاتی خود را بهصورت نقدی پرداخت کرده و فاقد بدهی معوق باشند، علاوه بر بخشودگی جرایم از ۳۰ درصد مازاد بخشودگی نیز بهرهمند خواهند شد و این تسهیلات شامل جرایم مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزشافزوده است.
وی با اشاره به افزایش سهم استان از محل عوارض و مالیاتهای توزیعی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ میزان تسهیم عوارض نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد رشد داشته است و مجموع پرداختیها از محل عوارض و مالیاتهای توزیعی از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایشیافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل ادامه داد: سهم شهرداریها و دهیاریهای استان از این محل به ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که در سال قبل ۵۶۹ میلیارد تومان بود و همچنین عوارض واریزی به دهیاریها از ۲۲۴ میلیارد تومان به ۳۵۴ میلیارد تومان که نشاندهنده رشد ۵۸ درصدی است.
وی افزود: سهم امور عشایری استان نیز از ۳۷ میلیارد تومان به ۵۹ میلیارد تومان رسیده و در حوزه ورزش همگانی نیز پرداختیها از ۲۸ میلیارد تومان به ۴۷ میلیارد تومان افزایشیافته است که رشد ۶۴ درصدی را نشان میدهد.
سرخانیمقدم در ادامه به مالیات سلامت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۸۷ میلیارد تومان از محل مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شد که این رقم در سال جاری به ۳۶۴ میلیارد تومان رسیده است و همچنین برای نخستینبار در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان، مبلغ ۶۷۵ میلیون تومان به پارک علم و فناوری استان اختصاصیافته است.
وی با بیان اینکه مجموع پرداختیها بیانگر رشد ۵۷ درصدی در تسهیم منابع مالیاتی استان است، عنوان کرد: درآمدهای مالیاتی استان اردبیل در سال گذشته به ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید که علاوه بر مبالغ واریزی به خزانهداری کل کشور بوده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل همچنین به طرح نشاندار کردن مالیاتها اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۴ پروژه عمرانی در این قالب تعریف شد که نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار تأمین شد تونل حیران از جمله پروژههایی بود که با استفاده از این ظرفیت به بهرهبرداری رسید.
سرخانیمقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقابله با فرار مالیاتی بیان کرد: از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ بیش از ۹۸ بازرسی سرزده و غیرمنتظره انجام شده که نتیجه آن شناسایی ۲۱۲ میلیارد تومان مالیات ناشی از فرار مالیاتی بوده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز از طریق سامانه سوتزنی و ثبت یک هزار و ۲۶۳ گزارش مردمی، بیش از ۳۶ میلیارد تومان مالیات مطالبه شده است هرچند همه گزارشها منجر به کشف فرار مالیاتی نشده اما نتایج قابلتوجهی در این حوزه به همراه داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل خاطرنشان کرد: همچنین در سال گذشته برخی تخلفات مالیاتی در صنف طلا و جواهر استان از جمله تغییر کدهای کارتخوان شناسایی شده و متخلفان مشمول جرایم قانونی شدهاند.
وی در پایان با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی گفت: تمامی فرایندهای مالیاتی از ثبتنام تا ابلاغ بهصورت الکترونیکی انجام میشود.