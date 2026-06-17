در نشست مشترک فرماندار شهرستان اسکو با مدیر عامل شرکت عمران سهند بر ضرورت تکمیل و تحویل به موقع مدارس در حال احداث برای سال تحصیلی جدید تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدباقر آقایی فرماندار اسکو با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ مدرسه در شهرستان در حال احداث است که هفت باب از آنها توسط شرکت عمران شهر جدید سهند اجرا می‌شود و تعدادی از این طرحها در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

وی همچنین از آماده‌سازی ۲ باب مدرسه جدید در فاز چهارم شهر سهند برای سال تحصیلی پیش‌رو خبر داد و افزود: یکی از این مدارس هم‌اکنون در مرحله تجهیز قرار دارد و به‌زودی آماده بهره‌برداری می‌شود.

فرماندار اسکو با اشاره به افزایش جمعیت دانش آموزی در شهر سهند به علت اسکان متقاضیان مساکن ملی خاطرنشان کرد: نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با هدف تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور در حال اجرا است و خوشبختانه شهرستان اسکو در قالب این طرح، وضعیت مطلوبی دارد.

فرهاد سعیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز گفت: ۲ باب مدرسه در آستانه تحویل، از فناوری صفحات خورشیدی در تولید انرژی بهره‌مند خواهند شد.