به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،ر ئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا گفت: چهل و نهمین دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه فارس با حضور ۲۲۰ نفر از شهر‌های شرق فارس از جمله فسا، داراب، زرین دشت و سروستان در امامزاده شاهزاده قاسم این شهرستان برگزار شد.

مهدی میری افزود: این مسابقات در ۲ مقطع سنی بزرگسالان بالای ۱۸ سال و نوجوانان و جوانان ۱۲ تا ۱۸ سال برگزار شده که شامل سه بخش آوایی، گروهی و معارفی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فسا با بیان اینکه این مسابقات با محوریت گرامیداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای دفاع مقدس سوم برگزار شده است گفت: شرکت کنندگان در بخش آوایی، رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل قرآن کریم و اذان با هم به رقابت پرداختند.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.