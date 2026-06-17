به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در آیین افتتاح طرح مشارکتی بیابان‌زدایی دشت سجزی گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان اداره کل منابع طبیعی، اداره کل حفاظت محیط زیست و شرکت شهرک‌های صنعتی استان، در سه سال آینده عملیات بیابان‌زدایی در ۱۳۰۰ هکتار از اراضی پیرامون شهرک‌های صنعتی اجرا خواهد شد.

به گفته محمدعلی کاظمی، در سال نخست ۲۵۰ هکتار، در سال دوم ۵۰۰ هکتار و در سال سوم ۵۵۰ هکتار از اراضی هدف تحت پوشش طرح قرار می‌گیرد تا کمربند سبز حفاظتی در اطراف شهرک‌های صنعتی ایجاد شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به روند رو به گسترش بیابان‌زایی در استان گفت: در یک دهه گذشته حدود ۹۴۴ هزار هکتار به عرصه‌های تحت تأثیر فرسایش بادی در استان افزوده شده و اکنون بیش از یک‌ونیم میلیون هکتار از اراضی استان درگیر کانون‌های فرسایش بادی است.

وی خشکسالی، افت منابع آب زیرزمینی، رها شدن اراضی کشاورزی، خشک شدن تالاب گاوخونی، فعالیت برخی معادن و افزایش جاده‌های خاکی را از عوامل تشدیدکننده گرد و غبار در استان عنوان کرد.

کاظمی با ابراز نگرانی از افزایش قاچاق چوب در مناطق بیابانی گفت: قاچاق سازمان‌یافته چوب درختان تاغ به یکی از تهدید‌های جدی عرصه‌های بیابانی تبدیل شده است.