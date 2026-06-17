به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما انجمن علمای مسلمان با انتشار بیانیه‌ای درباره توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا گفت: ایران ثابت کرد کشوری قوی است که توانسته از تمام بحران‌هایی که در نتیجه تجاوز صهیونیستی-آمریکایی برایش پیش آمده است، عبور کند.

این انجمن در بیانیه خود تصریح کرد: این جنگ علاوه بر بمباران‌هایی که زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی را در شهر‌های مختلف ایران هدف قرار داد به شهادت فرماندهان برجسته این کشور و در صدر آنها آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران منجر شد.

انجمن علمای مسلمان در ادامه این بیانیه افزود: ایران از این جنگ پیروز بیرون آمد و آمریکا را مجبور کرد شروط ایران را در توافقی که چند روز دیگر در سوئیس امضا خواهد شد، بپذیرد.

این انجمن با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران اصرار داشت که توافق با آمریکا شامل بند آتش بس در لبنان باشد، گفت: این موضوع سه بار در توافق ذکر شده است که گواهی بر صداقت ایران در تعهد به آنچه وعده داده است و همچنین تاکید دارد که ایران دوست صادق لبنان است.

انجمن علمای مسلمان ضمن تاکید بر این موضوع کهاین توافق تثبیت کننده حاکمیت لبنان است، گفت: این توافق به جزئیات نهایی نپرداخته و آنها را به خود لبنانی‌ها واگذار کرده است؛ موضوعی که به آنها اجازه داد در سایهٔ آتش‌بس مذاکره کنند، نه در شرایط تهدید جنگ..

این انجمن تأکید کرد: لبنانی‌ها خواستار پایبندی به حقوق کامل خود از جمله عقب نشینی کامل اسرائیل از لبنان، توقف حملات، بازگشت آوارگان، آزادی اُسرا و بازسازی این کشور هستند. انجمن علمای مسلمان در ادامه این بیانیه تاکید کرد: فریاد و ناله‌ها در داخل اسرائیل و اتهام علیه آمریکا مبنی بر رها کردن و به حال خود گذاشتن تل آویو گواهی بر پیروزی ایران و مقاومت در این جنگ است.

در ادامه بیانیه افزود: پس از پیروزی آشکار جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت، به ویژه در لبنان مواضع متعددی را اعلام خواهد کرد. انجمن علمای مسلمان تاکید کرد: این انجمن از جمهوری اسلامی ایران و آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه کسانی که در دستیابی به این توافق کمک کردند مراتب سپاس وقدردانی خود را اعلام می‌کند.

این انجمن همچنین از مقاومت اسلامی به خاطر ایستادگی افسانه‌ای‌اش در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی قدردانی کرد و این پیروزی را ثمره جهاد شهدا، مجروحان و مجاهدانی دانست که پس از خدا، ستایش برای آنها سزاوار و شایسته است. انجمن علمای مسلمان از مسئولان لبنان خواست تا از این فرصت استفاده کنند و با اصلاح رابطه با ایران، لغو مذاکرات مستقیم، بازگشت به مذاکرات غیرمستقیم و اصرار بر توقف کامل درگیری‌ها و دستیابی به پنج نکته اشتباهاتی را که مرتکب شده‌اند، اصلاح کنند. این انجمن همچنین از مسئولان لبنان خواست تا با هدف دستیابی به یک موضع ملی واحد و تأکید بر اثر بخشی و کارآمدی سه مولفه ارتش، مردم و مقاومت، گفتگوی ملی با نیرو‌های سیاسی را آغاز کنند.

انجمن علمای مسلمان در پایان این بیانیه تاکید کرد: همچنان مقاومت اسلامی دستش بر روی ماشه است تا اینکه رژیم صهیونیستی فرصت سوء استفاده را از دوره آتش بس جهت دستیابی به هرگونه پیشرفت نظامی به جای عقب نشینی از خاک لبنان یا تحمیل بازگشت به وضعیت قبل از دوم مارس، نداشته باشد.