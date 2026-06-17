معاون مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از شناسایی و جمع‌آوری ۴۱ فقره انشعاب غیرمجاز آب در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیستان و بلوچستان، محمدحسین افشاری گفت: این اقدام موجب بازگشت ماهانه ۴۵ هزار مترمکعب آب به شبکه توزیع آب شهر و کاهش بخشی از فشار وارد بر منابع آبی مرکز استان شده است.

وی ادامه داد: از مجموع انشعابات غیرمجاز کشف شده، ۳۰ مورد برای آبیاری فضای سبز، یک مورد مربوط به کارواش و ۱۰ مورد نیز در بخش مصارف خانگی مورد استفاده قرار می‌گرفت این برداشت‌های غیرقانونی در شرایطی انجام می‌شد که شبکه آبرسانی زاهدان با محدودیت منابع و افزایش تقاضا در ماه‌های گرم سال مواجه است.

معاون مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان افزود: مدیریت صحیح منابع موجود و جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های عبور از فصل گرما و حفظ پایداری خدمات آبرسانی به شمار می‌رود در واقع بازگشت ۱۷ لیتر آب در ثانیه به شبکه اگرچه تمام نیاز شهر را پوشش نمی‌دهد، اما در شرایط فعلی اقدامی مؤثر برای کاهش بخشی از کسری آب محسوب می‌شود.