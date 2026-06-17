به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرآتشیار معین رضا فرخنده افزود: پس از اعلام گم شدن یک کودک در بوستان پردیس واقع در میدان شهید فهمیده، بلافاصله تیم‌های امدادی از ایستگاه ۷ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: باوجود آنکه نرده‌های حفاظتی اطراف برکه مذکور برای جلوگیری از چنین حوادثی نصب شده و امکان افتادن در آن تا حد زیادی کم است، اما به دلیل آنکه ۳ ساعت پیش از اعلام حادثه کودک گم شده بود، احتمال افتادن به داخل آب داده می‌شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد با اشاره به اینکه در اطراف این برکه تابلو‌های مناسب جهت تاکید بر عدم ورود و رعایت موارد استاندارد نیز وجود دارد، ادامه داد: آتش نشانان عملیات جست‌و‌جو در استخر را آغاز کردند و متأسفانه پس از حدود ۱۰ دقیقه، پیکر بی‌جان کودک در آب پیدا شد و متاسفانه تلاش‌های امدادی برای احیای این کودک بی‌نتیجه ماند.

وی از شهروندان درخواست کرد در فصل گرما به هیچ عنوان اجازه ورود کودکان به این محل‌ها را ندهند و حتی در صورت حضور در این مکان‌ها، هرگز فرزندان خود را حتی برای چند لحظه تنها نگذارند، چرا که غرق‌شدگی در کمترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.

فرخنده تأکید کرد: بررسی علت دقیق این حادثه نیز در دستور کار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته است.