خداحافظی باشگاه خیبر با رحمتی
باشگاه خیبر از پایان همکاری این باشگاه با سید مهدی رحمتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، با پایان فصل جاری رقابتهای لیگ برتر فوتبال و اتمام قرارداد سید مهدی رحمتی، همکاری این باشگاه با سرمربی سبزپوشان خرمآبادی خاتمه یافت.
رحمتی توانست همراه با خیبر نتایج قابل قبولی کسب کند، این تیم تحت هدایت وی در ۲۳ دیدار لیگ برتر به هفت پیروزی و هشت تساوی دست یافت، هشت شکست را تجربه کرد و تا پیش از توقف مسابقات در میانه جدول ردهبندی لیگ برتر قرار داشت.
سرمربی سابق خیبر همچنین در رقابتهای جام حذفی عملکرد موفقی از خود بر جای گذاشت و با حذف سپاهان، یکی از نتایج قابل توجه فصل را برای نماینده خرمآباد رقم زد و باشگاه خیبر نیز در اطلاعیه خود ضمن قدردانی از تلاشهای مهدی رحمتی و اعضای کادر فنی، از خدمات آنان تقدیر کرده است.
با پایان همکاری رحمتی و خیبر، گمانهزنیها درباره انتخاب سرمربی جدید این تیم برای فصل آینده لیگ برتر وارد مرحله تازهای خواهد شد.