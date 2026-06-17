به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان با هیأت تجاری ولایت هلمند افغانستان، گفت: توسعه دیپلماسی اقتصادی استانی از اولویت‌های دولت است و رئیس‌جمهور بر بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های مرزی در توسعه روابط اقتصادی تأکید ویژه دارد.

شریعتی فر با تأکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی استان‌های مرزی افزود: خراسان جنوبی با استفاده از ظرفیت مرز‌های فعال خود با افغانستان، در مسیر توسعه تجارت خارجی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های مشترک قرار گرفته است.

وی، با اشاره به اهمیت سفر این هیأت به استان گفت: مولوی محمود معاون ولایت هلمند و همراهان وی در روز‌های گذشته در خراسان جنوبی حضور یافته و در جلسات متعدد تخصصی در حوزه‌های پیشران اقتصادی و بخش خصوصی شرکت کرده‌اند..

شریعتی فر با بیان اینکه بخش خصوصی استان از افراد صاحب نظر و اثرگذار در سطح ملی تشکیل شده است، افزود: این فعالان اقتصادی شناخت دقیقی از ظرفیت‌های افغانستان دارند و این موضوع روند معرفی و توسعه همکاری‌ها را تسهیل کرده است.

معاون اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه این استان در مبادلات مرزی گفت: خراسان جنوبی امروز یکی از فعال‌ترین مرز‌های کشور در تجارت با افغانستان است و میزان مبادلات تجاری آن در مقایسه با سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی نقش اصلی را در پیشبرد اهداف اقتصادی دارد، گفت: باید کارگروه‌های مشترک تخصصی میان ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و انرژی تشکیل شود تا موانع اجرایی برطرف و اقدامات عملیاتی شوند.

شریعتی‌فر با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: در استان خراسان جنوبی پروژه‌های موفقی در این حوزه اجرا شده و آمادگی کامل برای انتقال تجربه و توسعه همکاری با طرف افغان وجود دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در پایان پیشنهاد برگزاری نمایشگاه مشترک محصولات و خدمات فعالان اقتصادی دو طرف در ولایت هلمند را مطرح کرد و افزود: این نمایشگاه می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌ها و گسترش همکاری‌های تجاری و صنعتی میان دو طرف باشد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در قندهار نیز با تأکید بر ضرورت تسریع در توسعه زیرساخت‌های مرزی میان ایران و افغانستان، گفت: تکمیل پایانه‌های مرزی، رفع موانع گمرکی، تسهیل تردد و تقویت همکاری‌های دوجانبه می‌تواند زمینه ساز جهش در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور شود.

نفر با اشاره به اهمیت گسترش همکاری‌های مرزی میان دو کشور، بر لزوم توجه جدی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجاری تأکید کرد.

سرکنسول ایران در قندهار با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای مرزی افزود: ایجاد و تکمیل پایانه‌های مرزی جدید و توسعه زیرساخت‌های موجود از جمله نیاز‌های اساسی برای تسهیل مبادلات تجاری میان دو کشور است.

به گفته وی، پروژه‌هایی همچون پایانه‌های مرزی در دست پیگیری است و با همکاری طرفین می‌تواند در آینده نزدیک به مرحله بهره‌برداری برسد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز از آمادگی خراسان جنوبی برای توسعه همکاری‌های تجاری، معدنی، کشاورزی و سرمایه‌گذاری با ولایت هلمند افغانستان خبر داد.

خامه زر، گفت: این استان آمادگی دارد همکاری‌های خود را با ولایت هلمند افغانستان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، معدنی، کشاورزی و گردشگری گسترش دهد.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به جایگاه ولایت هلمند در اقتصاد افغانستان گفت: هلمند یکی از ولایت‌های مهم و تأثیرگذار افغانستان در حوزه کشاورزی به شمار می‌رود و ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری‌های مشترک میان بخش خصوصی دو طرف وجود دارد.

خامه‌زر در تشریح توانمندی‌های صنعتی خراسان جنوبی افزود: این استان در حوزه صنعت از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و بزرگ‌ترین واحد صنعتی استان در بخش تولید لاستیک فعالیت می‌کند و حدود ۲۵ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند.

به گفته وی همچنین خراسان جنوبی در تولید کاشی و سرامیک رتبه دوم کشور را در اختیار دارد و دارای واحد‌های بزرگ و شاخص صنعتی در این حوزه است.

خامه‌زر افزود: دو کارخانه بزرگ سیمان در استان فعالیت می‌کنند که بخشی از تولیدات آن‌ها به بازار‌های داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه معدنی استان افزود: خراسان جنوبی یکی از استان‌های معدنی کشور محسوب می‌شود و ۵۸ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده در آن وجود دارد که ذخایر غنی زغال‌سنگ، طلا، مس و سایر مواد معدنی، ظرفیت ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی مشترک ایجاد کرده است.

خامه‌زر گفت: در حوزه طلا تاکنون ۱۷ محدوده معدنی شناسایی شده و چهار معدن طلا نیز در حال بهره‌برداری است و همچنین معادن بزرگ مس و سایر ذخایر معدنی استان فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده‌اند.