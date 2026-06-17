رئیس شرکت آب و فاضلاب ورامین با اعلام اینکه بارش‌های اخیر تغییری در وضعیت بحرانی منابع آب ایجاد نکرده است، از صرف ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حفظ پایداری شبکه خبر داد وی تأکید کرد برای عبور از تابستان، نصب مخازن ذخیره توسط شهروندان و ادارات الزامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا رمضانی، رئیس آبفای ورامین در شورای اداری ورامین، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تأمین آب شرب منطقه ارائه داد.

او هشدار داد که با وجود سرمایه‌گذاری کلان برای کاهش فشار بر سفره‌های زیرزمینی، این اقدامات تنها توانسته وضعیت کنونی را در همان شرایط دشوار پیشین حفظ کند و هیچ بهبود پایداری حاصل نشده است.

وی گفت: طی یک سال و نیم گذشته، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برای حفاری، تجهیز و راه‌اندازی ۱۲ حلقه چاه جدید آب شرب در مناطق شهری و روستایی ورامین هزینه شده است.

رمضانی افزود: هر آنچه انجام دادیم، با تمام توانمان بود، اما فقط ما را در شرایط قبلی‌مان قرار داده است و این به معنای است که تمام این تلاش‌ها صرفاً برای جلوگیری از مشکل شبکه تأمین آب کافی بوده، نه برای بهبود محسوس شرایط.

رئیس آبفای ورامین بیان کرد: اکنون با شروع تابستان از ساکنان و ادارات درخواست کرده برای عبور از بحران، حتماً تجهیزات کاهنده مصرف آب و تانکر‌های ذخیره ۵۰۰ لیتری نصب کنند.

وی اظهار داشت:بر اساس آمار ارائه‌شده، نصب تجهیزات در برخی اماکن عمومی و مجتمع‌های مسکونی منجر به کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی مصرف شده است.

رمضانی گفت: در برخی مواقع، به دلیل محدودیت شدید منابع، مجبوریم فشار توزیع آب از مخازن را به قدری کاهش دهیم که احتمال افت فشار شدید در خانه‌ها وجود دارد، این کاهش عامدانه فشار، راهکاری اضطراری برای مدیریت کمبود آب خواهد بود.

در بخش دیگری از این نشست، رمضانی با اشاره به برداشت سهمیه آب از سد ماملو، از فرماندار خواست تا پیگیری‌های ویژه‌ای برای حفظ و افزایش این حق‌آبه انجام دهد.

او تأکید کرد با اینکه سال گذشته «بسیار سخت‌تر» از امسال بود، اما تابستان پیش رو نیز وضعیتی مشابه همان دشواری‌ها را دارد و حل بحران، نیازمند عزم جدی و همکاری تمام بخش‌هاست.