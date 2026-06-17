پخش زنده
امروز: -
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: تاکنون ۲۵ نمایشگاه هزار میدان، هزار بازار در استان برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری پور افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استان خوزستان برگزاری ۲۶ نمایشگاه را برنامهریزی کرده است که تاکنون ۲۵ نمایشگاه در ۲۳ شهرستان استان در ۳۶۰ غرفه برگزار شده است که تعداد ۳۲۳ نفر از غرفه داران از بانوان محترم بودند.
وی ادامه داد: فراخوان این طرح از ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ همزمان با روز ملی مشاغل خانگی در سراسر کشور آغاز شده و اجرای آن تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بیان کرد: از جمله اهداف اصلی این طرح حمایت از صاحبان کسبوکارهای خرد و خانگی و همچنین فعالانی است که در پی شرایط خاص اقتصادی و آثار ناشی از جنگ و بحرانهای اخیر با کاهش فروش محصولات خود مواجه شدهاند که خوشبختانه با استقبال مطلوب تولیدکنندگان و شهروندان همراه بوده است.
ظفری پور مشاغل خانگی را یکی از ارکان مهم اشتغالزایی و حمایت از معیشت خانوارها دانست و تصریح کرد: در سالهای اخیر این بخش به یکی از ستونهای اصلی تولید خرد و اشتغال پایدار تبدیل شده و در شرایط کنونی نیز به دلیل انعطافپذیری بالا، هزینه راهاندازی اندک و وابستگی کمتر به زیرساختهای متمرکز، نقش مهمی در حفظ چرخه تولید و تقویت اقتصاد خانوادهها ایفا میکند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی در اجرای این طرح گفت: نمایشگاههای «هزار میدان، هزار بازار» با مشارکت مجموعهای از دستگاههای مرتبط در سطح شهرستانها و شهرهای کشور برگزار میشود و بستری مناسب برای حمایت عملی از فعالان مشاغل خانگی و کسبوکارهای کوچک فراهم کرده است.
ظفری پور در پایان از فعالان مشاغل خانگی، صاحبان کسبوکارهای خرد و کوچک و تولیدکنندگان استان دعوت کرد با ثبتنام در سامانه مشاغل خانگی و تکمیل فرم فراخوان «هزار میدان، هزار بازار»، از فرصت حضور در این نمایشگاهها و عرضه مستقیم محصولات خود بهرهمند شوند.