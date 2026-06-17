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مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، بستهای ویژه محرم ۱۴۴۸ ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، بستهای ویژه محرم ۱۴۴۸ ارائه کرده است؛ شامل آثاری درباره تفسیرهای عاشورا، نقد رویکردهای عرفانی و سیاسی، آسیبشناسی عزاداری و الگو بودن امام حسین (ع). همچنین پاسخهایی به شبهات بنیادین عزاداری و منابعی برای تبیین و دفاع از فرهنگ عاشورا فراهم شده است.
این بسته محتوایی بدین شرح است:
الف: محتوای مکتوب
۱. کتاب خورشید بی غروب
۲. کتاب تفسیرهای عاشورا
۳. شاخصهها و مؤلفههای هرمنوتیکی تفسیر جامعنگر حادثه عاشورا
۴. بررسی تاریخی زمینهها و عوامل تحول در تفسیرهای عاشورایی
۵. بررسی، نقد و آسیبشناسی تفسیر عرفانی عاشورا
۶. بررسی، نقد و آسیبشناسی تفسیر سیاسی از عاشورا
۷. بایستهها و مرزهای آسیبشناسی عزاداری
۸. الگو بودن امام حسین (علیه السلام) برای جامعه امروز
ب: پاسخ به شبهات بنیادین
۱. عزاداری و بررسی روایات نهی از آن
۲. درگاه امام حسین (علیه السلام) ویکی پاسخ
۳. مجله پاسخ ویژه عزاداری (۱)
۴. مجله پاسخ ویژه عزاداری (۲)