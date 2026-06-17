مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، بسته‌ای ویژه محرم ۱۴۴۸ ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، بسته‌ای ویژه محرم ۱۴۴۸ ارائه کرده است؛ شامل آثاری درباره تفسیر‌های عاشورا، نقد رویکرد‌های عرفانی و سیاسی، آسیب‌شناسی عزاداری و الگو بودن امام حسین (ع). همچنین پاسخ‌هایی به شبهات بنیادین عزاداری و منابعی برای تبیین و دفاع از فرهنگ عاشورا فراهم شده است.

این بسته محتوایی بدین شرح است:

الف: محتوای مکتوب

۱. کتاب خورشید بی غروب

۲. کتاب تفسیر‌های عاشورا

۳. شاخصه‌ها و مؤلفه‌های هرمنوتیکی تفسیر جامع‌نگر حادثه عاشورا

۴. بررسی تاریخی زمینه‌ها و عوامل تحول در تفسیر‌های عاشورایی

۵. بررسی، نقد و آسیب‌شناسی تفسیر عرفانی عاشورا

۶. بررسی، نقد و آسیب‌شناسی تفسیر سیاسی از عاشورا

۷. بایسته‌ها و مرز‌های آسیب‌شناسی عزاداری

۸. الگو بودن امام حسین (علیه السلام) برای جامعه امروز

ب: پاسخ به شبهات بنیادین

۱. عزاداری و بررسی روایات نهی از آن

۲. درگاه امام حسین (علیه السلام) ویکی پاسخ

۳. مجله پاسخ ویژه عزاداری (۱)

۴. مجله پاسخ ویژه عزاداری (۲)