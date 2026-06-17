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دانه روغنی کاملینا از ۳۰۰ هکتار مزارع شتوی شهرستان آباده در حال برداشت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: در سال زراعی جاری کشاورزان این شهرستان در حال برداشت ۳۰۰ هکتار کاملینا از زمینهای خود هستند و پیش بینی میشود ۱۵۰ تن محصول تولید و روانه بازار شود.
محمدحسین خسروی با بیان اینکه بذر رایگان در اختیار برخی کشاورزان قرار داده شده است افزود: کم آب بر بودن، مقاوم به بیماریها و آفات، تنش خشکی و شرایط مناسب آب و هوایی از مزایای کشت این دانه است و کشاورزان منطقه کلوان به کاشت این محصول روی آوردهاند و امسال ۶۰ درصد افزایش کاشت داشتهایم.
مدیر جهاد کشاورزی آباده بیان کرد: دانه روغنی کاملینا یکی از با کیفیتترین دانههای روغنی دارای امگا۳، امگا۶ است و از کنجاله آن برای خوراک دام استفاده
میشود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.