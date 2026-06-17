به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجید الهیان امروز در نشست تخصصی پیرامون قانون الزام به تنظیم سند اموال غیرمنقول که با حضور معاون استاندار و مسئولان اجرایی در دادگستری استان برگزار شد، با تاکید بر اجرای قانون الزام به تنظیم سند اموال غیرمنقول، افزود: این قانون مفید و لازم الاجراء است و باید در جهت مصلحت امور مردم انجام شود.

وی با بیان اینکه تاکنون سه آیین نامه از ۱۴ آیین نامه این قانون به تصویب رسیده است، گفت: با اجرایی شدن کامل این قانون بسیاری از دغدغه‌های مردم در خصوص مالکیت اموال غیرمنقول رفع خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گیلان با قدردانی از مدیران و کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در حوزه صدور اسناد و همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: در کشور ما این قانون از اهمیت خاصی برخوردار است و تمامی اموال غیر منقول، حتی املاک نسقی، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شود.

مجید الهیان با بیان اینکه همه‌ی ما مکلف به اجرای دقیق این قانون هستیم، تشکیل جلسات مستمر با حضور سازمان‌های متولی، با محوریت دستگاه قضایی در موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را ضروری دانست.