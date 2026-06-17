به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: پوشش دوره پیش‌دبستانی طی یک سال گذشته از ۴۲ درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته که این موفقیت حاصل همکاری خانواده‌ها، فرهنگیان و مجموعه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است.

حمید رضا شیخ الاسلام در نشست شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان‌غربی، پیش‌دبستانی را مهم‌ترین مقطع تأثیرگذار در فرآیند تعلیم و تربیت دانست و گفت: بر اساس یافته‌های علمی، بخش عمده شخصیت، مهارت‌های شناختی و توانمندی‌های اجتماعی کودکان در سال‌های ابتدایی زندگی شکل می‌گیرد و هر میزان سرمایه‌گذاری در این دوره، آثار آن در تمام مراحل بعدی زندگی فرد نمایان خواهد شد. معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلاتی که امروز در حوزه افت تحصیلی، مردودی، ترک تحصیل و کاهش کیفیت آموزشی مشاهده می‌شود، ریشه در ضعف آموزش‌های سال‌های نخست کودکی دارد و توجه به این مقطع باید به یک اولویت ملی تبدیل شود.

شیخ‌الاسلام همچنین از تصویب موضوع اجباری شدن دوره پیش‌دبستانی دوم در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار کرد: تغییر ماهیت دوره پیش‌دبستانی از صرفاً غیردولتی به دولتی و غیردولتی، زمینه بهره‌مندی گسترده‌تر کودکان از این فرصت تربیتی را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی هم در این نشست گفت: این استان در یک سال اخیر رشد قابل توجهی در پوشش نوآموزان داشته و میزان پوشش از حدود ۴۰ درصد به بیش از ۶۴ درصد رسیده است که نتیجه تلاش مدیران، معلمان و خانواده‌هاست، هرچند همچنان تا دستیابی به میانگین کشوری فاصله وجود دارد و مناطق محروم، روستایی و حاشیه شهر‌ها نیازمند توجه ویژه هستند.

صمیمی خاطرنشان کرد: هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، آثار بلندمدت و ماندگاری در کیفیت نظام آموزشی و توسعه اجتماعی استان خواهد داشت.