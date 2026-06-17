شهردار تهران در جلسه شورای شهرداران گفت: هر چه کشور به سمت مردم‌محوری سوق پیدا کنید به یقین توفیقات ما روزافزون خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی، در جلسه شورای شهرداران که روز گذشته با حضور جمعی از مسولات شهری و با هدف بررسی موضوعات درآمدی مناطق و بازسازی منازل آسیب دیده برگزار شد؛بر بر بهبود عملکرد مناطق در حوزه درآمدی تاکید کرد و گفت: سیاست اقتصادی شهرداری باید به سمت مولد سازی برود و در این مسیر طرحهای مشارکتی اهمیت بسزایی خواهند داشت؛ مناطق نیز باید در این راستا حرکت کنند.

قرارگاه «ایران پیروز» در سرای محلات تشکیل شود

زاکانی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به موضوع قرارگاه «ایران پیروز» در مناطق برای بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ گفت: قرارگاه ایران باید در سرای محلات ایجاد شود.

وی افزود: اقدامات عملیاتی باید در خانه‌های جهادی و با پشتوانه مردمی شکل گیرند و بدون تردید تحقق این امر آثار و نتایج خوبی به همراه خواهد داشت. از این رو باید ظرفیت‌های مردمی پای کار باشند.

شهردار تهران افزود: هر چه کشور به سمت مردم محوری سوق پیدا کنید به یقین توفیقات ما روزافزون خواهد بود.

زاکانی در ادامه از عملکرد شهرداری‌های مناطق در ایام جنگ و نیز ایام بازسازی منازل آسیب دیده تقدیر کرد.

در این نشست همچنین لطف الله فروزنده معاون شهردار تهران نیز ضمن تاکید بر ایجاد ستاد‌های مناطق برای مراسم تشییع با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های مسئول و ذیربط گفت: جلسات هماهنگی در این زمینه در حال برگزاری است و همچنین با استاندار تهران و شهر‌های اطراف در حال هماهنگی برای هر چه بهتر میزبانی کردن از زائران مراسم بدرقه امام شهید هستیم.

فروزنده با اشاره به تشکیل قرارگاه «ایران پیروز» در مناطق گفت: در این قرارگاه باید ظرفیت‌های جدید مردمی شناسایی شوند تا همانند حضور گروه‌های جهادی در موضوع بازسازی و تعمیرات منازل آسیب دیده بتوانیم این تجربه را به امورات دیگر تسری دهیم.

براساس این گزارش در این جلسه آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گزارشی ارائه کرد.

همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای پیش بینی تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم تشییع امام شهید از سوی حجت الاسلام کاظمی مدیرکل تحولات نرم افزاری ارائه شد.

سپس گزارش درآمدی مناطق از سوی خشنود مدیر کل تشخیص و وصول درآمدی شهرداری تهران قرائت شد.