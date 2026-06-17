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رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران، گفت: گزارشها نشان میدهد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی متعددی در جهان بهصورت تخصصی روی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت بحران متمرکز شدهاند؛ از قبرس و چین تا هند و از آمریکا تا ژاپن، پروژههایی برای کاهش خطر بلایای طبیعی، تحلیل دادههای برخط و توسعه سامانههای هوشمند پیشگیری و امداد در حال اجراست.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، با پیشرفت شتابان فناوری، مدیریت بحران از رویکردهای سنتی و واکنشمحور به سمت پیشبینیهای دقیق و پیشدستانه حرکت کرده است. امروز هوش مصنوعی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از بلایای طبیعی و انسانساخت محسوب میشود.
رئیس انجمن ملی هوشمصنوعی ایران گفت: پروژههای عملیاتی بهکارگیری هوشمصنوعی در مدیریت بحران از جمله امداد و نجات در دنیا رو به افزایش است، از جمله پروژههای شاخص میتوان به سیستم هشدار سیل گوگل (Flood Hub) اشاره کرد که یک سیستم عملیاتی است و اکنون در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعال بوده و به حدود ۷۰۰ میلیون نفر ساکن مناطق پرخطر، هشدارهای ۷ روزه سیل ارائه میدهد. یک مورد شاخص دیگر، پروژه SAFERS اتحادیه اروپاست که یک سکوی مدیریت یکپارچه برای آتشسوزیهای جنگلی بوده و شامل ۹ سرویس هوشمند مبتنی بر هوشمصنوعی است.
علاوه بر این، سازمان ملل نیز در نوامبر ۲۰۲۴ یک ابتکار جهانی برای تابآوری در برابر بلایای طبیعی با استفاده از راهکارهای هوشمصنوعی (Global Initiative on Resilience to Natural Hazards through AI Solutions) راه اندازی کرده است که نشاندهنده عزم بینالمللی برای استفاده گسترده از این فناوری است.
دکتر محمدهادی زاهدی افزود: در کشور ما نیز جمعیت هلال احمر در یک سال گذشته توجه ویژهای به حوزه هوشمصنوعی معطوف داشته است و پروژههایی در دست برنامه ریزی و اجرا دارد.
وی گفت: ستاد توسعه فناوری و کابرد هوشمنصوعی نیز در جلسات سال ۱۴۰۴ خود اعتبار ویژهای برای تعریف چندین پروژه در حوزه امداد و نجات تخصیص داد و طی فراخوانی که از سوی ستاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام شد، شرکتها، دانشگاهها و محققین طرحهای خود را جهت بررسی به این ستاد اعلام داشتند که امیدواریم در سال ۱۴۰۵ شاهد انتخاب طرحهای ارسالی و اجرایی شدن آن باشیم.
زاهدی گفت: گزارشها حاکی از آن است که سرمایهگذاری در زیرساختهای مقاوم در برابر بلایا با کمک هوشمصنوعی، به ازای هر یک دلار سرمایهگذاری، به طور میانگین ۱۳ دلار در هزینههای آتی بلایا صرفهجویی میکند. «ارزیابی و بازسازی خسارات» مورد دیگر است، استفاده از تصاویر ماهوارهای و پهپادی مبتنی بر هوش مصنوعی برای ارزیابی سریع و دقیق خسارات به جادهها، پلها و ساختمانها، فرآیند بازسازی را تسریع کرده و به طور مستقیم در هزینهها صرفهجویی میکند.
صرفهجویی ۷۰ میلیارد دلاری با هوش مصنوعی در مدیریت بلایا
وی افزود: طبق گزارش مشترک Deloitte و IFC، پیادهسازی گسترده هوشمصنوعی در زیرساختهای مقاوم در برابر بلایا میتواند تا سال ۲۰۵۰ سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار در هزینههای مستقیم بلایا صرفهجویی کند (حدود ۱۵ درصد از خسارات پیشبینی شده)، با پذیرش گستردهتر و بهبود قابلیتهای هوشمصنوعی، این رقم میتواند تا ۱۱۵ میلیارد دلار در سال افزایش یابد که معادل حذف نزدیک به یکسوم از کل خسارات مرتبط با بلایا است.
رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران، گفت: بازار فناوریهای هوشمصنوعی در مدیریت بحران و امداد در حال رشد سریعی است. اندازه بازار در سال ۲۰۲۵ معادل ۴ میلیارد دلار بوده است. همچنین، پیشبینی رشد ۱۰ ساله نشان میدهد که این بازار تا سال ۲۰۳۵ به ۲۰ میلیارد دلار برسد و نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) آن حدود ۱۷.۵ درصد باشد.
وی افزود:برخی منابع دیگر پیشبینی کردهاند بازار «مدیریت حوادث و شرایط اضطراری» تا سال ۲۰۳۰ به ۲۲۴.۷ میلیارد دلار برسد، اما این رقم کل بازار است و هوش مصنوعی تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد.
تصویب راهاندازی دانشکده پدافند غیرعامل در دانشگاه گیلان
زاهدی گفت: در کشور ایران نیز تاسیس دانشکده پدافند غیرعامل در دانشگاه گیلان مصوب شده و رشته مدیریت بحران در مقطع کارشناسی ارشد در تعدادی از دانشگاههای کشور راه اندازی شده است. علاوه بر این پژوهشگاههای تخصصی نیز در نظام آموزش عالی بر موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت بحران فعالیت دارند از جمله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران که ذیل این پژوهشگاه تشکیل شده است.
رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران، گفت: در کشور ما، با وجود چالشهایی نظیر تحریمها و محدودیت دسترسی به دادههای بین المللی، پروژههایی برای مدیریت بحران کلید خورده است از جمله طراحی و راهاندازی سیستمی برای ارائه خدمات عادلانه به مردم در بلایای طبیعی که در توزیع عادلانه خدمات به آسیب دیدگان کمک میکند یا پروژههای مهمی که در ذیل زیست بومهای دیجیتال دولت تعریف شدهاند.
زاهدی افزود: یکی از مهمترین الزامات برای توسعه مدلهای هوشمصنوعی در کشور، دسترسی به دادههای بومی و امن است؛ لذا باید پروژههایی برای ایجاد بازارگاه داده و سکوهای اشتراک داده ایمن تعریف کرد و برنامه ریزی کرد تا زیرساختهای دادهای برای شرایط بحران ایجاد شوند.