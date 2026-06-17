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سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با صدور بیانیهای نسبت به ضرورت توجه فوری به وضعیت روانی دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم و ثبات تصمیمات آموزشی و آزمونی آنها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در متن بیانیه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور آمده است: در ماههای اخیر، جامعه دانشآموزی بهویژه دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، تحت فشارهای متعدد آموزشی، روانی و اجتماعی قرار گرفتهاند. تغییرات مکرر در برنامهریزیهای آموزشی، نگرانی درباره امتحانات نهایی، کنکور، آینده تحصیلی و بلاتکلیفیهای ناشی از تصمیمات متغیر، برای بسیاری از نوجوانان به عاملی جدی برای افزایش اضطراب، فرسودگی روانی، کاهش امید و اختلال در عملکرد روزمره تبدیل شده است.
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، به عنوان نهاد تخصصی حوزه سلامت روان، بر اساس گزارشها و مشاهدات متخصصان این حوزه، نسبت به افزایش فشار روانی در میان بخشی از نوجوانان هشدار میدهد. در این میان، دانشآموزانی که طی سالهای اخیر تجربههای دشوار دیگری مانند سوگ، حوادث ناگوار، بحرانهای اجتماعی و فشارهای تحصیلی را پشت سر گذاشتهاند، نیازمند حمایت ویژه و تصمیمگیریهای پایدارتر و قابل پیشبینیتر هستند. بدیهی است که سیاستگذاری آموزشی و آزمونی باید علاوه بر ملاحظات علمی و اجرایی، پیامدهای روانشناختی آن بر میلیونها دانشآموز و خانوادههای آنان را نیز مورد توجه قرار دهد.
از مسئولان کشور، بهویژه ریاست محترم جمهوری، وزارت آموزشوپرورش، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر نهادهای تصمیمگیر، درخواست میشود:
۱. نسبت به ایجاد ثبات و شفافیت در زمانبندی امتحانات، کنکور و فرآیندهای مرتبط اقدام فوری صورت گیرد تا دانشآموزان و خانوادهها از بلاتکلیفی خارج شوند.
۲. در تصمیمات کلان آموزشی، پیوست سلامت روان نوجوانان به عنوان یک ضرورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
۳. از تغییرات ناگهانی و تصمیماتی که موجب افزایش اضطراب و احساس ناامنی روانی در میان دانشآموزان میشود، تا حد امکان جلوگیری شود.
۴. برنامههای حمایتی روانشناختی برای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، بهویژه گروههای آسیبپذیر، تقویت شود.
۵. در سیاستهای مرتبط با سنجش و پذیرش دانشگاهی، رویکردی اتخاذ شود که ضمن حفظ عدالت آموزشی، فشار روانی غیرضروری بر نوجوانان و خانوادهها کاهش یابد.
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تأکید میکند که سلامت روان دانشآموزان، بخشی جداییناپذیر از سرمایه انسانی آینده کشور است و توجه به آن نه یک اقدام جانبی، بلکه یک ضرورت ملی است.
امید است ؛ با همکاری و همافزایی همه نهادهای مسئول، زمینهای فراهم شود که نوجوانان این سرزمین با آرامش، امید و احساس امنیت بیشتری مسیر رشد و آیندهسازی خود را طی کنند.