معاون فنی اداره کل سازمان مراتع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: مقابله با بیابان زدایی نیاز به مشارکت مردم به خصوص در جوامع محلی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،زرگران دیشب در برنامه گفتگوی خبری سیمای خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی دو میلیون و ۴۷۰ هزار هکتار مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی داریم و یک میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار کانون فرسایش بادی داریم که در ۳۰ کانون و ۲۳ شهرستان پراکنده شده است.

او افزود: برای اجرای برنامه مقابله با بیابان زدایی نیاز به همراهی جامعه، رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی داریم به طور مثال وقتی ظرفیت مرتع کم باشد و جامعه محلی بیش از حد ظرفیت، دام برای چرا به مراتع ببرد، بعد از مدتی این مراتع تبدیل به بیابان می‌شود.

معاون فنی اداره کل سازمان مراتع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: گسترش بیابان‌ها و تبدیل مراتع به بیابان‌ها بحثی است که بر اقتصاد و مهاجرت به شهر‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. به طور مثال در منطقه‌ای در سرخس دامداری در گذشته رونق داشت، اما الان تعداد دام‌های آن منطقه از ۴۰ هزار دام به ۶ تا ۷ هزار دام کاهش پیدا کرده است دلیل این کاهش این است که از ظرفیت مرتع به خوبی استفاده نشده است. طبیعتا وقتی دامداری از رونق بیفتد، جمعیت روستا به شهر مهاجرا می‌کند.

زرگران افزود: همچنین همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در مقابله با بیابان زدایی موثر است. در سرخس ۲۸ هزار هکتار طرح بیابان زدایی نوشتیم. در خواف ۱۴۰ هزار هکتار طرح بیابان زدایی نوشتیم. در سرخس، از مشارکت دستگاه‌های دیگر نظیر آستان قدس و اداره نفت برای مقابله با بیابان زدایی استفاده شده است.

وی گفت: فقط اینکه اگر سایر دستگاه‌های اجرایی قرار است اعتباراتی اختصاص دهند، زمان تخصیص این اعتبار مهم است. چون اگر این اعتبارات در زمستان اختصاص داده شود بهتر است، زیرا کاشت نهال‌ها در زمستان انجام شود.