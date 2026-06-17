به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: با هدف مقابله با اخلالگران اقتصادی، مأموران انتظامی شهرستان کوهدشت موفق به شناسایی یک انبار احتکار آرد خارج از شبکه توزیع شدند.

این مرکز اعلام کرد: پس از هماهنگی قضایی، مأموران انتظامی به همراه کارشناسان دستگاه‌های مرتبط به محل اعزام، در بازرسی از انبار مذکور تعداد ۱۸۸ کیسه ۴۰کیلویی، آرد خارج از شبکه توزیع، فاقد هر گونه مجوز قانونی کشف، در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.