به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نعمان یزدانی گفت: اکنون ۱۰ مرکز خرید تضمینی در ۶ شهرستان فعال است و روند تحویل محصول توسط گندم‌کاران با برنامه‌ریزی مناسب و بدون وقفه ادامه دارد.

وی افزود: تاکنون هزار و ۴۸۰ محموله گندم از بیش از ۵۰۰ کشاورز استان در مراکز خرید دریافت و پس از ثبت و ارزیابی، وارد چرخه خرید تضمینی شده است.

یزدانی با بیان اینکه امسال قیمت خرید تضیمنی هر کیلوگرم از محصول گندمکاران ۴۹۵ هزار ریال تعیین شده است گفت: ارزش گندم‌های خریداری شده از کشاورزان استان تاکنون چهار هزار و ۱۸ میلیارد ریال گزارش شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی با اشاره به استمرار عملیات خرید در روز‌های آینده، از کشاورزان خواست با رعایت زمان‌بندی اعلام شده و آماده‌سازی مدارک لازم، محصول خود را به نزدیک‌ترین مرکز خرید تضمینی تحویل دهند.

وی با اشاره به گستردگی مراکز خرید در استان در ۳۲ نقطه گفت: ظرفیت مراکز خرید گندم در استان به حدود ۳۰۰ هزار تن می‌رسد که این میزان بیش از ۲ برابر نیاز مصرف داخلی استان است و نقش مهمی در ذخیره‌سازی و پایداری امنیت غذایی دارد.

یزدانی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۸۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری و ذخیره‌سازی شود، افزود : روند خرید تا پایان شهریورماه در سراسر استان ادامه خواهد داشت.