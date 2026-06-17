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عضو شورای اسلامی شهر یزد از تدوین برنامه مشترک میان شهرداری و شرکت توزیع برق برای رفع مشکلات روشنایی پارکینگهای محلهای و همچنین تداوم توسعه زیرساختهای ایمنی و آتشنشانی در شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه زارع بیدکی گفت: یکی از مطالبات پرتکرار شهروندان در محلات مختلف بهویژه در محدوده بافت تاریخی، موضوع روشنایی پارکینگهای محلهای است که نقش مهمی در ارتقای امنیت، آرامش و رفاه ساکنان دارد.
وی افزود: با توجه به بررسیهای انجامشده و درخواستهای مردمی، این موضوع در دستور کار کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری قرار گرفت و با حضور شهردار بافت تاریخی و مدیران مناطق برق یک و دو، راهکارهای اجرایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، بازدیدهای مشترک میدانی از پارکینگهای محلهای انجام خواهد شد تا مشکلات موجود بهصورت دقیق احصا و وظایف هر یک از دستگاههای مسئول مشخص شود. در این مسیر، شهرداری و شرکت توزیع برق با استفاده از ظرفیتهای موجود، نسبت به تأمین روشنایی، نصب تجهیزات مورد نیاز و بهبود شرایط این فضاها اقدام خواهند کرد.
زارع بیدکی همچنین به موضوع جابهجایی برخی تأسیسات برق در سطح شهر اشاره کرد و گفت: در جریان بازدیدهای میدانی، مواردی شناسایی شده که برای تسهیل اجرای طرحهای شهری و رفع مشکلات موجود، نیازمند جابهجایی تأسیسات برق است. مقرر شده است بازدیدهای کارشناسی لازم انجام و اقدامات اجرایی پس از ایام محرم آغاز شود تا بخشی از مطالبات شهروندان در این حوزه پاسخ داده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه گزارش عملکرد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در کمیسیون خدمات شهری اشاره کرد و افزود: ارتقای توان عملیاتی، توسعه تجهیزات تخصصی، نوسازی زیرساختها و افزایش سطح ایمنی شهر از مهمترین محورهای فعالیت این سازمان در سال جاری بوده است.
عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: خرید تجهیزات انفرادی مورد نیاز آتشنشانان، تجهیز خودروهای عملیاتی، بهرهگیری از فناوریها و تجهیزات نوین، بازسازی و مقاومسازی ایستگاههای آتشنشانی و تکمیل طرح نصب شیرهای هیدرانت در نقاط مختلف شهر از جمله اقدامات مهم انجام شده در این حوزه است.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای امدادی شهر اظهار داشت: روند احداث ایستگاه جدید آتشنشانی حمیدیا در حال پیگیری است و این طرح پس از تأمین زمین و آغاز عملیات اجرایی، نقش مؤثری در افزایش سرعت خدماترسانی و پوشش امدادی مناطق شهری خواهد داشت.
زارع بیدکی آموزش و فرهنگسازی را یکی از ارکان اصلی مدیریت ایمنی شهری دانست و گفت: توسعه آموزشهای شهروندی، برگزاری دورههای تخصصی، اجرای مانورهای آموزشی و ارتقای مهارت نیروهای عملیاتی از جمله اقدامات شاخص سازمان آتشنشانی یزد در مسیر کاهش حوادث و افزایش آمادگی شهروندان بوده است.
وی در پایان با اشاره به پیگیری احداث ساختمان مناسب برای ایستگاه شماره ۱۳ آتشنشانی در محدوده میدان امام علی (ع) اظهار داشت: با توجه به اهمیت این ایستگاه در ارائه خدمات امدادی، اقدامات لازم برای تأمین مکان و اجرای پروژه در دستور کار قرار دارد تا شرایط مطلوبتری برای استقرار نیروها و ارائه خدمات به شهروندان فراهم شود.