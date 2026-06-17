به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: بر پایه‌ی آخرین نتایج حاصل از اتمام مرحله جمع‌آوری، صحت‌سنجی و تحلیل داده‌های ثبت‌شده در سامانه پرس‌لاین، جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری با «تحقق ۱۰۰ درصدی پایش فعالیت‌های خانه‌های هلال»، موفق شد رتبه ویژه و مقام نخست در سطح کشور را کسب کند.

طاهری افزود: گسترش آموزش‌های امدادی، ارتقای آمادگی عمومی، ترویج مشارکت‌های داوطلبانه و تقویت تاب‌آوری اجتماعی از جمله فعالیت‌های خانه‌های هلال است.