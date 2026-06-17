نصب صفحات خورشیدی بر روی آببندانهای مازندران
استفاده از صفحات خورشیدی روی آببندانهای مازندران با بهرهگیری از سازهها و ظرفیتهای بومی، قرار است در چند روز آینده در استان آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، استاندار مازندران در جریان بازدید از سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اهمیت زیرساختهای آبی، گفت: باید به طرحهای زیربنایی بهعنوان راهکاری جدی برای کاهش تنشهای آبی توجه ویژه شود و اقدامات لازم با هماهنگی مسئولان و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز دنبال گردد.
مهدی یونسی رستمی افزود: اجرای این برنامهها صرفاً یک اقدام تکمرحلهای نیست و نیازمند تدبیر اجرایی، برآورد مالی و زمانبندی است بهگونهای که در گام نخست بتوان با شروع مرحله اول، نتایج را سنجید و سپس برای توسعه اقدامات تصمیمگیری کرد.
مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه توسعه فناوریهای پیشرفته میتواند به ماندگاری کشاورزان در روستا منجر شود، ادامه داد: افزایش درآمد کشاورز در نهایت موجب کاهش مهاجرت به شهر خواهد شد
استاندار مازندران گفت: وقتی کشاورز در روستا آینده اقتصادی روشن و درآمد پایدار داشته باشد، طبیعتاً تمایل به مهاجرت کاهش یافته و خانوادهها و فرزندانشان در همان محیط روستایی به فعالیت ادامه میدهند.
یونسی رستمی با بیان اینکه مازندران حدود ۱۴،۵۰۰ هکتار آببندان دارد، افزود: برای بهره برداری مناسب از این آب بندانها باید ابتکار داشت که از جمله برنامهها، استفاده از صفحات خورشیدی روی آببندانهاست که با بهرهگیری از سازهها و ظرفیتهای بومی، قرار است در چند روز آینده آغاز شود.
وی افزود: این اقدام علاوه بر امکان استفاده از سطح موجود آببندانها برای تولید برق، میتواند بهطور متوسط حدود ۱۰ درصد کاهش تبخیر آب را نیز به دنبال داشته باشد.