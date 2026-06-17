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اجرای پایش هوشمند منابع و مدیریت توزیع راهکاری است برای عبور از چالشهای فصل گرما در استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در نخستین نشست شورای مدیران این شرکت در سال ۱۴۰۵، با اشاره به حساسیت تأمین آب در فصل گرما، توزیع عادلانه و پایدار آب شرب را سرلوحه اصلی کار مدیران و کارکنان این صنعت در نیمه نخست سال خواند.
ناصر اکبری با اشاره به چالشهای تأمین آب شرب در استان اصفهان بهویژه در ماههای گرم سال، تاکید کرد: عبور از این دوره حساس، نیازمند برنامهریزی دقیق بر اساس توازن عرضه و تقاضا است.
وی تاکید کرد: مدیران با پایش مستمر و اندازهگیری دقیق ظرفیت منابع آبی در مدار، مدیریت توزیع را در رأس برنامههای خود قرار دهند تا آب آشامیدنی مورد نیاز شهروندان بدون هیچگونه اختلالی تأمین شود.
مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمند شبکه افزود: بررسی دقیق سرانه تولید و مصرف، نصب دستگاههای فشارسنجی بر روی منابع، پایش برخط وضعیت مخازن و بهرهگیری از تجهیزات فشارشکن و سامانههای تلهمتری در تاسیسات آب، از جمله الزامات فنی است که لازم است برای تضمین پایداری شبکه در تابستان پیشرو اجرایی شود.
ناصر اکبری در بخش دیگری از سخنان خود، جذب بهموقع اعتبارات عمرانی را مستلزم توسعه زیرساختها دانست و گفت: ارائه خدمات پایدار بدون اجرای طرحهای توسعهای ممکن نیست و بر همین اساس تسریع در جذب و تخصیص بهینه اعتبارات عمرانی باید با جدیت پیگیری شود.
مدیرعامل آبفای اصفهان همچنین بر بهروزرسانی دانش فنی نیروی انسانی تأکید کرد و افزود: پیچیدگیهای صنعت آب و فاضلاب ایجاب میکند که مدیران و کارشناسان شرکت به دانش روز دنیا مجهز شده تا بتوان بالاترین کیفیت خدمات را به شهروندان ارائه داد.
در پایان این نشست، دیگر محورهای مهم از جمله راهکارهای وصول مطالبات و برخورد قاطع با انشعابات غیرمجاز آب و فاضلاب نیز مورد بررسی و تأکید اعضای شورای مدیران قرار گرفت.