هم‌زمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شینا انصاری با صدور پیامی، به پویش «محرم سبز» پیوست و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این ایام در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این پیام که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به ادارات کل استانی ابلاغ شده است، بر ضرورت بهره‌برداری هدفمند از آیین‌های مذهبی ماه محرم برای ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی و گسترش گفتمان حفاظت از منابع طبیعی تأکید شده است.

بر اساس این ابلاغیه، دستگاه‌های استانی موظف شده‌اند با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین‌بخشی، مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، آموزشی و اجرایی را در ایام محرم به‌ویژه دهه نخست این ماه عملیاتی کنند. این اقدامات شامل بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های مذهبی و مواکب، تولید و انتشار محتوای فرهنگی با محوریت کاهش مصرف آب و انرژی، تفکیک پسماند از مبدأ، کاهش استفاده از ظروف یکبارمصرف و ترویج «نذر سبز» است.

همچنین در این دستورالعمل بر نقش مبلغان دینی، ذاکران اهل‌بیت (ع) و سخنرانان مذهبی در تبیین پیوند آموزه‌های عاشورایی با مفاهیم حفاظت محیط زیست تأکید شده و از مدیران استانی خواسته شده است با حضور میدانی در مراسم مذهبی، پیام‌های محیط‌زیستی را در قالبی اقناعی و فرهنگی به مردم منتقل کنند.

در بخش دیگری از این برنامه، اجرای اقدامات نمادین مانند پاکسازی محیط اطراف هیئت‌ها، مساجد و مسیر‌های عزاداری، استقرار مخازن تفکیک پسماند، و اجرای برنامه‌های داوطلبانه زیست‌محیطی پیش‌بینی شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست هدف از اجرای این پویش را ارتقای آگاهی عمومی، تقویت مشارکت‌های مردمی و تبدیل آیین‌های مذهبی به فرصتی برای نهادینه‌سازی رفتار‌های مسئولانه در قبال محیط زیست عنوان کرده است.