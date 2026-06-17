معاون وزیر و رئیس سازمان غذا ودارو با اشاره به برخی دستاورد‌های مهم حوزه غذا و دارو در ماه‌های اخیر گفت: در کنار همه مشکلات و چالش‌ها، اتفاقات ارزشمندی نیز رخ داده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی پیر صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا ودارو، راه‌اندازی سامانه IRC غذا با هدف تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوز‌ها را از جمله این اقدامات برشمرد و افزود: یکی از شرکت‌های دارویی کشور موفق شده است مجوز فروش دارو در اتحادیه اروپا را دریافت کند که دستاوردی بسیار ارزشمند و حاصل عبور از یکی از سختگیرانه‌ترین نظام‌های نظارتی جهان است.

وی تأکید کرد: امروز با افتخار شاهد آن هستیم که یک شرکت ایرانی توانسته مجوز عرضه محصول خود در بازار اتحادیه اروپا را کسب کند؛ موفقیتی که تا چند سال پیش دستیابی به آن برای صنعت دارویی کشور دور از ذهن به نظر می‌رسید.