تأکید استاندار بوشهر بر ایجاد دهکده امید به زندگی برای توانمندسازی افراد بهبود یافته

استاندار بوشهر بر ایجاد دهکده امید به زندگی به عنوان مجموعه‌ای جامع و یکپارچه با رویکرد درمان، بازتوانی، مهارت آموزی، اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی افراد بهبود یافته تأکید کرد.