تأکید استاندار بوشهر بر ایجاد دهکده امید به زندگی برای توانمندسازی افراد بهبود یافته
استاندار بوشهر بر ایجاد دهکده امید به زندگی به عنوان مجموعهای جامع و یکپارچه با رویکرد درمان، بازتوانی، مهارت آموزی، اشتغال، حمایتهای اجتماعی و توانمندسازی افراد بهبود یافته تأکید کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در دیدار با حسین ذوالفقاری نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: استان بوشهر به واسطه موقعیت راهبردی در جنوب کشور و برخورداری از سواحل طولانی، حضور گردشگران و همچنین وجود صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، همواره نیازمند توجه ویژهای در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مرتبط بوده است.
وی افزود: خوشبختانه با همکاری دستگاههای انتظامی، امنیتی، قضایی و اجرایی استان اقدامات موثری در این زمینه انجام و موفقیتهای زیادی حاصل شده، اما پیچیدگیها و شیوههای نوین قاچاق مواد مخدر ضرورت استفاده از امکانات و روشهای علمی جدید را دوچندان میکند.
رئیس شورای هماهنگی مبارز با مواد مخدر استان اضافه کرد: در حوزه پیشگیری و توسعه برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی با محوریت خانواده، مدارس، دانشگاهها و محیطهای کارگری و صنعتی از اهمیت ویژهای برخوردار است و انتظار داریم با استمرار حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور برنامههای پیشگیرانه متناسب با شرایط و ویژگیهای استان اجرا شود.
زارع گفت: در بخش درمان و بازتوانی معتادان، توسعه مراکز درمانی تخصصی، حمایت از مراکز ترک اعتیاد، اجرای برنامههای توانمندسازی و اشتغال بهبودیافتگان میتواند نقش موثری در کاهش چرخه بازگشت به اعتیاد داشته باشد.
استاندار بوشهر یادآور شد: یکی از طرحهای ارزشمند دولت وفاق ملی، ایجاد “دهکده امید به زندگی” به عنوان مجموعهای جامع و یکپارچه با رویکرد درمان، بازتوانی، مهارت آموزی، اشتغال، حمایتهای اجتماعی و توانمندسازی افراد بهبود یافته است که ما به عنوان یکی از استانهای پیشرو، آمادگی داریم تا با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و همکاری سازمانهای مردم نهاد و تامین مالی از محل بخشی از مسئولیتهای اجتماعی صنایع مستقر در استان، آن را اجرایی کنیم.
حسین ذوالفقاری نماینده رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این دیدار از استاندار بوشهر و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر در انجام فعالیتها و ارائه عملکردهای تخصصی و استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد و برگزاری منظم جلسهها و اتخاذ تصمیمعلی موثر و اجرای بهینه آنها تقدیر و با پیشنهاد استاندار بوشهر برای ایجاد دهکده امید به زندگی، در راستای مشارکت در این طرح مهم اعلام آمادگی کرد.