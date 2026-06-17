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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: انقلاب اسلامی ایران، ادامهدهنده مسیر و برگرفته از فلسفه عاشوراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، درس اخلاق مدیر و کارکنان حوزه علمیه، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و امور مساجد استان، در گلزار شهدای گمنام حوزه علمیه برگزار شد.
آیتالله عبادی در این مراسم با گرامیداشت ایام سوگواری، هدف اصلی قیام امام حسین (ع) را عمل به دین، مبارزه با ظلم و احیای اسلام برشمرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران، ادامهدهنده همان مسیر و برگرفته از فلسفه عاشوراست.
وی شهادت و فداکاری در راه خدا را بزرگترین توفیق برای سیدالشهدا دانست و افزود: خون امام حسین (ع) برای احیای دین اسلام ریخته شد و امروز پس از چهارده قرن، شاهد بیداری ملتهای آزاده در برابر استکبار جهانی هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به نقش قرآن در مقابله با سلطهگری، گفت: امروز قرآن، مانع تحقق اهداف استکبار است و صدای شکست نظامهای لیبرال دموکراسیِ قلابی به گوش میرسد.
آیتالله عبادی همچنین قانون عدل الهی را راهگشای مشکلات بشری دانست و افزود: اگر همه جوامع از عدل بهرهمند شوند، بسیاری از گرفتاریها رفع میشود، اما دشمنان با ظلم و تخریب، در پی تضییع حقوق ملتها هستند.
وی گفت: بیداری اسلامی، تنها راه نجات مسلمانان است و پیروزی نهایی، از آنِ مستضعفان خواهد بود.